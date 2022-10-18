Путин принес в жертву "Газпром", отдавая приказ о вторжении в Украину, — Politico

После начала боевых действий доля российского экспорта в Европе снизилась, а стоимость акций монополиста рухнули на 88%, вынуждая компанию сжигать нереализованный газ.

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Российский монополист "Газпром" переживает один из самых серьезных кризисов из-за того, что Кремль осуществил полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в материале издания Politico.

Журналисты считают, что президент РФ Владимир Путин, отдавая приказ о вторжении в Украину, попутно принес в жертву монополиста "Газпром".

Доля российской монополии по экспорту газа на европейском рынке сократилась с 40% до всего 9%, а на дне Балтийского моря без дела простаивают трубопроводы "Северные потоки", на создание которых Россия потратила более 20 млрд евро. Politico отмечает, что после вторжения в Украину стоимость акций "Газпрома" упали на 88% и в условиях международной изоляции компания вынуждена сжигать большое количество нереализованного топлива.

Старший преподаватель и эксперт по энергетике России в Королевском колледже Лондона Аднан Ватансевер считает, что монополист в данный момент переживает экзистенциальный кризис. Перспективы дальнейшего роста "Газпрома", по его словам, несколько ограничены и не исключено, что в будущем компании придется существенно сократить добычу газа.

Ватансевер прогнозирует, что монополист столкнется с катастрофическими финансовыми проблемами уже в 2025 году, если Европа сможет быстро отказаться от поставок российского топлива.

Директор по исследованиям в области энергетического перехода в Оксфордском институте энергетических исследований Джеймс Хендерсон считает, что Владимир Путин не позволит обанкротиться "Газпрому" не только из-за его символической ценности, но и потому, что компания контролирует всю систему трубопроводов в России, а также осуществляет поставку половины энергии в стране.

"Ко второй половине этого десятилетия, безусловно, возникает вопрос, сможет ли "Газпром" продолжать работать в том же объеме, что и сейчас. Это будет случай, когда потенциально придется сократить производство или придется немного уменьшить штат компании", — добавил Хендерсон, комментируя ближайшие перспективы монополиста.

Отметим, что Украина готовит новые санкции против российских компаний, под которые также может попасть "дочка" монополиста "Газпром".

Также Фокус в своем материале детально разбирал, чем грозит остановка транзита российского газа через Украину и какая от этого выгода для "Газпрома".