Італієць зізнався в крадіжці понад 1000 рукописів у письменників: як йому це вдалося

Філіппо Бернардіні обманом отримував тексти від авторів, включаючи літературних знаменитостей Маргарет Етвуд, Ієн Мак'юен і Саллі Руні.

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Італієць Філіппо Бернардіні зізнався в крадіжці понад 1000 неопублікованих рукописів, обманом отриманих від різних письменників. Про це стало відомо таблоїду The Guardian.

30-річний чоловік визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку після звинувачення, висунутого федеральною прокуратурою Нью-Йорка. У літературних колах шахрай був відомий уже кілька років, але лише в січні 2022 року співробітники ФБР заарештували Філіппо Бернардіні в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді.

Філіппо Бернардіні працював на видавництво Simon & Schuster і використав інсайдерську інформацію, щоб наживатися. Він розсилав письменникам електронні листи з фейкових облікових записів, використовуючи доменні імена справжніх видавництв, змінюючи деякі символи. За інформацією слідства, чоловік створив понад 160 таких скриньок електронної пошти.

Письменники та їхні представники вірили зловмиснику, надсилаючи йому матеріали електронною поштою. Серед жертв опинилися такі відомі автори як Маргарет Етвуд, Ієн Мак'юен і Саллі Руні. У 2019 році агент Маргарет Етвуд заявила про спробу заволодіти рукописом роману "Завіти". У 2020 році New York Times писало, що шахрай націлився на Саллі Руні, авторку книги "Нормальні люди", Ієна Мак'юена, який написав "Спокуту", й актора Ітана Гоука. У 2021 році до шведських редакторів серії "Міленіум" Стіга Ларссона звернувся чоловік, котрий представився колегою з Італії, який попросив копію матеріалу для перекладу.

Мотиви дій Філіппо Бернардіні залишаються загадкою, адже він ніколи не вимагав від авторів грошей як викуп, а вкрадені тексти не розміщувалися у відкритому доступі чи даркнеті. Він погодився виплатити компенсацію у розмірі $88 000, але, за американським законодавством, йому загрожує позбавлення волі на сік до 20 років. Федеральний суд Манхеттена має вирішити долю італійця 5 квітня.

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