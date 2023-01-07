Итальянец сознался в краже более 1000 рукописей у писателей: как ему это удалось

Филиппо Бернардини обманом получал тексты от авторов, включая литературных знаменитостей Маргарет Этвуд, Иэн Макьюэн и Салли Руни.

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Итальянец Филиппо Бернардини сознался в краже более 1000 неопубликованных рукописей, обманом полученных от разных писателей. Об этом стало известно таблоиду The Guardian.

30-летний мужчина признал себя виновным в мощенничестве с использованием электронных средств связи после обвинения, выдвинутого федеральной прокуратурой Нью-Йорка. В литературных кругах мошенник был известен уже несколько лет, но лишь в январе 2022 года сотрудники ФБР арестовали Филиппо Бернардини в в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

Филиппо Бернардини работал на издательство Simon & Schuster и использовал инсайдерскую информацию, чтобы наживаться. Он рассылал писателям электронные письма с фейковых аккаунтов, используя доменные имена настоящих издательств, меняя некоторые символы. По информации следствия, мужчина создал более 160 таких ящиков электронной почты.

Писатели и их представители верили злоумышленнику, отправляя ему материалы по электронной почте. Среди жертв оказались такие известные авторы, как Маргарет Этвуд, Иэн Макьюэн и Салли Руни. В 2019 году агент Маргарет Этвуд заявила о попытке завладеть рукописью романа "Заветы". В 2020 году New York Times писало, что мошенник нацелился на Салли Руни, автора книги "Нормальные люди", Иена Маккьюэна, написавшего "Искупление" и актера Итана Хоука. В 2021 году к шведским редакторам серии "Миллениум" Стига Ларссона обратился мужчина, представившийся коллегой из Италии, попросивший копию материала для перевода.

Мотивы действий Филиппо Бернардини остаются загадкой, ведь он никогда не требовал от авторов денег в качестве выкупа, а украденные тексты не размещались в открытом доступе или в даркнете. Он согласился выплатить компенсацию в размере $88 000, но по американскому законодательству ему грозит лишение свободы на сок до 20 лет. Федеральный суд Манхэттена должен решить судьбу итальянца 5 апреля.

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