Шість пальців на кожній руці: фото зірки OnlyFans викликало ступор у мережі (фото)

Популярна зірка соціальних мереж має по шість пальців на кожній руці. Однак її шанувальники ніколи не помічали цього, попри унікальне значення її псевдоніму.

Зірка OnlyFans та стрімер Twitch, відома під ніком Polydactyl66, шокувала своїх шанувальників, продемонструвавши унікальну особливість свого тіла. Про це пише Daily Star.

Дівчина, що отримала популярність у соціальних мережах, має по шість пальців на кожній руці. Однак її шанувальники ніколи не помічали цього, попри її "унікальне" ім'я користувача.

Полідактилія — це назва захворювання, при якому людина народжується з одним або кількома додатковими пальцями.

Під час стриму жінка створювала деякі мистецькі роботи та фанати помітили, що щось не так. Геймерку, яка зазвичай грає в гру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, попросили показати, скільки у неї пальців на руках.

Дівчина має по шість пальців на кожній руці Фото: Polydactyl66/Instagram

Дівчина також склала обидві руки разом, щоб показати, що два її пальці мають ще більш унікальну здатність.

"Погляньте на це, вони буквально однакової довжини", — написала вона.

Але це ще не все, тому що деякі фанати дівчини швидко помітили, що великий палець на її лівій руці, здається, росте із верхньої частини долоні.

"Насправді це дуже круто. Вона перша, кого я бачив з 6-м пальцем, що повністю виріс, нормально виглядає", — написав один з її підписників.

Згідно з офіційною статистикою, приблизно один із кожних 1000-10 000 новонароджених у Великій Британії народжується з додатковими пальцями.

У США, за даними дитячої лікарні Бостона, один з кожних 500-1000 новонароджених має подібну патологію на одній руці, а не на обох, і вона ніколи не буває такою ідеально сформованою, як у Polydactyl66.

