Вийшов із океану: люди були здивовані, побачивши чорного ведмедя на пляжі (відео)

Поки ведмежа плавало в океані, за кадром було чути, як одна з жінок сказала: "Схоже, він теж у відпустці!". Проте фахівці з Комісії з охорони риби й диких тварин Флориди мають розумніше пояснення.

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На одному з пляжів у штаті Флорида, що в США, на відвідувачів чекав сюрприз, коли з океану раптово з'явився досить великий чорний ведмідь. Про це пише Fox News.

За словами одного зі свідків, який зіткнувся з несподіваною появою ведмедя, він спочатку злякався, подумавши, що то акула. Кріс Беррон підійшов ближче, він припустив, що це може бути собака, але його здогад був неправильний. Інцидент стався на пляжі в Дестині, що у Флориді, де тварина раптово з'явилася з океану та пропливла біля людей, які відпочивали, перш ніж досягти берега.

Американець сказав, що хижак проплив прямо поряд із його братом і 12-річним сином Фото: New York Post

Американець додав, що хижак проплив прямо поряд із його братом і 12-річним сином.

"У той момент я усвідомив, що це був ведмідь, і почав знімати це на відео. Він продовжував плисти. Коли він досяг берега, він обтрусився та наткнувся на кущі в піщаних дюнах. Я думаю, що більшість людей були шоковані, а не налякані. Ніхто не очікував побачити ведмедя в Мексиканській затоці", — додав він.

Комісія з охорони риби й диких тварин Флориди (FWC) у своїй заяві зазначила, що в цю пору року молоді ведмежата, як той, що був помічений у Дестині, можуть залишати дім своєї матері й досліджувати "несподівані місця" в пошуках нової домівки. Про це повідомляє New York Post.

"Хоча незвичайно бачити дику тварину, яка плаває на мілководді багатолюдного пляжу, нерідко можна почути, що чорні ведмеді плавають у затоці, прямуючи до бар'єрних островів у пошуках їжі", — заявили у FWC.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, який напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що голодний ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтяг її на заднє подвір'я та з'їв увесь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.