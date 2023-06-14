Тримають у таємниці: США відновили переговори з Іраном, — WSJ

За даними видання, адміністрація президента США веде переговори з офіційним Тегераном, прагнучи звільнити ув'язнених та стримати ядерну програму.

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно відновила переговори з Іраном з метою звільнити американських в'язнів та контролювати розвиток ядерної програми країни. Про це 14 червня пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела, близькі до обговорення питання між двома країнами.

Повідомляється, що після відновлення контактів, Вашингтон схвалив виплату €2,5 млрд ($2,7 млрд) іранській електроенергетичній та газовій компанії, раніше заморожених санкціями США. Хоча чиновники США називають це рутинною операцією, пов'язаною з виплатами, переговори покликані знизити напруженість, спричинену просуванням Ірану у збагаченні урану та конфіскацією нафтових танкерів.

Як пишуть американські журналісти, офіційні особи Ірану пов'язують звільнення ув'язнених з доступом до заморожених $7 млрд, що знаходяться в банках Південної Кореї, а також грошей від постачання газу і нафти, що зберігається в Іраку.

Адміністрація Байдена прагне зберегти конфіденційність переговорів, враховуючи можливу критику та протидію з боку республіканців та деяких демократів, особливо напередодні президентських виборів.

Нагадаємо, 12 червня WSJ з посиланням на дослідження британської організації Conflict Armament Research писав, що деталі китайського виробництва допомагають Ірану швидко збирати бойові дрони та постачати їх до Росії.

Раніше, 9 червня, повідомлялося, що вчені з британських університетів "допомогли" іранському режиму розробити технологію, яка може бути використана у його програмі створення дронів-камікадзе.

Важливо