Остання з західних авіакомпаній: British Airways припиняє польоти до Пекіна, уникаючи Росії
Авіакомпанія British Airways оголосила сьогодні про припинення польотів до Пекіна щонайменше на наступний рік.
Авіакомпанія British Airways заявила, що призупинить польоти між китайською столицею і лондонським аеропортом Хітроу з 26 жовтня цього року до листопада 2025 року. Перевізник, що належить IAG, заявив, що продовжить щоденні польоти в Шанхай і Гонконг. BA — одна з багатьох західних авіакомпаній, які уникають російського повітряного простору, що збільшує час польоту, витрати на паливо й ускладнює порядок використання екіпажу та повітряних суден. Про це пише Daily Mail.
Авіакомпанія відновила польоти в Пекін тільки в червні 2023 року після трирічної паузи через пандемію коронавірусу.
У той час у компанії описували маршрут "Лондон-Пекін" як "один із наших найважливіших маршрутів". Авіакомпанія не вказала причину призупинення.
Сайт про ділові поїздки Head for Points, який першим повідомив про рішення British Airways, заявив: "Навіщо турбуватися, якщо можна замість цього відправити той самий літак у США, де попит на преміум-салони залишається захмарним? Також широко відомо, що китайський туризм ще не відновився в масовому порядку після пандемії".
Virgin Atlantic також нещодавно оголосила про припинення рейсів у Шанхай у жовтні.
Європейські та британські перевізники не можуть літати над російським повітряним простором, а це означає, що переліт в Азію займає на кілька годин більше, ніж раніше. Це також робить його дорожчим і менш привабливим для клієнтів.
Після зняття обмежень, пов'язаних із COVID-19, обсяги авіаперевезень із Китаю до Європи відновлюються дуже повільно і на багатьох рейсах за цим маршрутом тепер домінують китайські перевізники.
Такі групи, як Lufthansa, заявили, що конкуренція з боку китайських перевізників, яким дозволено літати в повітряному просторі Росії, скоротила їхні доходи.
IAG заявила, що це не сильно вплине на її діяльність, оскільки більша частина її основного бізнесу зосереджена в Північній і Південній Америці, де обсяги бронювань і попит залишаються високими.
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