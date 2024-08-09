Остання з західних авіакомпаній: British Airways припиняє польоти до Пекіна, уникаючи Росії

Авіакомпанія British Airways оголосила сьогодні про припинення польотів до Пекіна щонайменше на наступний рік.

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Авіакомпанія British Airways заявила, що призупинить польоти між китайською столицею і лондонським аеропортом Хітроу з 26 жовтня цього року до листопада 2025 року. Перевізник, що належить IAG, заявив, що продовжить щоденні польоти в Шанхай і Гонконг. BA — одна з багатьох західних авіакомпаній, які уникають російського повітряного простору, що збільшує час польоту, витрати на паливо й ускладнює порядок використання екіпажу та повітряних суден. Про це пише Daily Mail.

Авіакомпанія відновила польоти в Пекін тільки в червні 2023 року після трирічної паузи через пандемію коронавірусу.

У той час у компанії описували маршрут "Лондон-Пекін" як "один із наших найважливіших маршрутів". Авіакомпанія не вказала причину призупинення.

Сайт про ділові поїздки Head for Points, який першим повідомив про рішення British Airways, заявив: "Навіщо турбуватися, якщо можна замість цього відправити той самий літак у США, де попит на преміум-салони залишається захмарним? Також широко відомо, що китайський туризм ще не відновився в масовому порядку після пандемії".

Virgin Atlantic також нещодавно оголосила про припинення рейсів у Шанхай у жовтні.

Європейські та британські перевізники не можуть літати над російським повітряним простором, а це означає, що переліт в Азію займає на кілька годин більше, ніж раніше. Це також робить його дорожчим і менш привабливим для клієнтів.

Після зняття обмежень, пов'язаних із COVID-19, обсяги авіаперевезень із Китаю до Європи відновлюються дуже повільно і на багатьох рейсах за цим маршрутом тепер домінують китайські перевізники.

Такі групи, як Lufthansa, заявили, що конкуренція з боку китайських перевізників, яким дозволено літати в повітряному просторі Росії, скоротила їхні доходи.

IAG заявила, що це не сильно вплине на її діяльність, оскільки більша частина її основного бізнесу зосереджена в Північній і Південній Америці, де обсяги бронювань і попит залишаються високими.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що небо спорожніло над Ізраїлем на тлі погроз Ірану про атаку.