Відзначали кінець чверті: домашня вечірка 400 підлітків в Австралії шокувала медиків і поліцію

Діти були настільки п'яними, що не трималися на ногах. Їх доправили до лікарень з травмами внаслідок падінь. Наймолодшій пацієнтці швидкої було 12 років.

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В Австралії близько 400 підлітків "запалювали" на безконтрольній домашній вечірці. Гулянка закінчилася викликом кількох бригад швидкої допомоги і поліції. Про це повідомляє DailyMail.

Сотні підлітків відзначали кінець навчання вечіркою. За кілька годин небайдужі жителі викликали на місце гулянь поліцію через масове отруєння підлітків алкоголем. Також на місце прибули медики.

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Парамедики зі служби швидкої допомоги Квінсленда надавали допомогу дітям віком від 12 до 18 років на місці події, п’ятеро з яких були дівчатами. Серед тих, хто перебував у стані алкогольного сп’яніння, опинилася 12-річна дівчинка.

Ще одна дівчина отримала травму ока, однак невідомо, як вона отримала цю травму.

Шестеро підлітків були доправлені в лікарню Логан для лікування, зокрема, з травмами, отриманими внаслідок значного вживання наркотиків і алкоголю.

Всі постраждалі перебувають у стабільному стані. Також поліція розслідує ймовірне сексуальне насильство.

Шестеро підлітків були доправлені в лікарню Логан для лікування

Підлітки, які були на вечірці, були помічені, як прибирали територію в суботу, і деякі з них сказали The Courier Mail , що святкування вийшло з-під контролю.

"Діти були такі п'яні. Половина з нас навіть не знала, що відбувається", — сказав один підліток.

Нагадаємо, що вечірка ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера закінчилася викликом поліції. Причиною виклику поліції стала відмова одного з гостей Шредера сплатити рахунок за напої, які той замовив на суму понад 6 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що понад сто людей загинули, а ще 150 дістали поранення внаслідок пожежі, що сталася на весільній вечірці в іракській провінції Ніневія, районі Хамданія.