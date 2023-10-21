Отмечали конец четверти: домашняя вечеринка 400 подростков в Австралии шокировала медиков и полицию

Дети были настолько пьяными, что не держались на ногах. Их доставили в больницы с травмами в результате падений. Самой младшей пациентке скорой было 12 лет.

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В Австралии около 400 подростков "зажигали" на бесконтрольной домашней вечеринке. Гулянка закончилась вызовом нескольких бригад скорой помощи и полиции. Об этом сообщает DailyMail.

Сотни подростков отмечали конец обучения вечеринкой. Через несколько часов неравнодушные жители вызвали на место гуляний полицию из-за массового отравления подростков алкоголем. Также на место прибыли медики.

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Парамедики из службы скорой помощи Квинсленда оказывали помощь детям в возрасте от 12 до 18 лет на месте происшествия, пятеро из которых были девушками. Среди тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения, оказалась 12-летняя девочка.

Еще одна девушка получила травму глаза, однако неизвестно, как она получила эту травму.

Шестеро подростков были доставлены в больницу Логан для лечения, в частности, с травмами, полученными в результате значительного употребления наркотиков и алкоголя.

Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Также полиция расследует вероятное сексуальное насилие.

Шестеро подростков были доставлены в больницу Логан для лечения

Подростки, которые были на вечеринке, были замечены, как убирали территорию в субботу, и некоторые из них сказали The Courier Mail , что празднование вышло из-под контроля.

"Дети были такие пьяные. Половина из нас даже не знала, что происходит", — сказал один подросток.

Напомним, что вечеринка экс-канцлера Германии Герхарда Шредера закончилась вызовом полиции. Причиной вызова полиции стал отказ одного из гостей Шредера оплатить счет за напитки, которые тот заказал на сумму более 6 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что более ста человек погибли, а еще 150 получили ранения в результате пожара, произошедшего на свадебной вечеринке в иракской провинции Ниневия, районе Хамдания.