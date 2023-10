Купа дощок після бульдозера: у США жінці знесли будинок, поки вона була у від'їзді (фото)

Жінка, яка втратила будинок через свавілля компанії, розлючена і обіцяє звернутись до поліції та юристів. Також вона обурена, що з нею досі ніхто не сконтактував щодо інциденту.

У США сталась неприємна подія у житті жінки, яка володіла будинком на околиці Атланти. Одного дня вона дізналась, що її нерухомість знесла місцева компанія, яка відмовляється просити вибачення за свої дії. Про деталі інциденту у Атланті ідеться у репортажі FOX 5 Atlanta.

У репортажі розповідають історію, яка сталась з американкою Сьюзан Ходжсон. Коли вона була у від'їзді, то отримала неочікуваний дзвінок від сусіда. Сусід поцікався, чи наймала вона компанію, аби знести належний їй будинок. Після цього заявив, що будинок зруйнований і замість нього лишилась купа дощок.

На відео, підготовленому журналістами, видно уламки дерев'яної споруди, яка є власністю Сьюзан. Жінка зазначає, що розлючена через самовільні дії місцевої компанії You Call It We Haul It, яка спершу її ігнорувала, потім заявила про початок розслідування. Однак жодного слова вибачення на сьогодні не пролунало, заявила вона.

Подія у США: деталі

Як з'ясувалось згодом, будинок належав Сьюзен, але у ньому ніхто не проживав. 15 років він стояв, забитий дошками. Однак перед ним завжди був акуратний газон, а усі податки сплачувались, наголосила американка.

"Ми тримаємо його оббитим дошками, накритим, підстриженою травою, а подвір’я чисте. Податки сплачені", — пояснила жінка.

Поки тривало руйнування, випливає з пояснень ЗМІ, на місце подій змогли викликати члена родини, який мав підстави вимагати пояснень, оскільки зносити будинок не планували. Лише тоді робітник визнав, що помилився. Коли ж продивились папери, з якими він прибув на об'єкт, там адреса взагалі не була вказана.

"[Робітник — Ред.] прибув за неправильною адресою. Член сім’ї попросив показати дозвіл, на якому, звичайно, не було вказано адресу, за якою вони перебувають", — йдеться у повідомленні.

Сьюзан Ходжсон "розлючена", ідеться у репортажі. Вона планує звернутись до поліції та до адвоката. Однак поки що не знає, з чого почати — все намагається з'ясувати, що ж сталось. У ефірі американського ЗМІ жінка заявила, що дивується поведінці людей, які прийшли, помилково зруйнували будинок, а потім нічого не роблять. На її думку, вони мали б як мінімум сказати: "Вибачте. Що мені потрібно зробити, щоб це виправити? Був нещасний випадок".

У ЗМІ зауважили, що компанія пообіцяла розслідувати інцидент. Однак Сьюзан чекає на вибачення, якого так і не пролунало.

Нагадуємо, 21 серпня у США сталась пригода з жінкою, яка їхала у авто. Як з'ясували медіа, чоловік йшов дорогою і навіщось кинув списа у автомобіль: американка ледве уникла поранення. Нападнику, пишуть медіа, загрожує до 20 років в'язниці.