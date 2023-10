Куча досок после бульдозера: в США женщине снесли дом, пока она была в отъезде (фото)

Женщина, которая потеряла дом из-за произвола компании, разъяренная и обещает обратиться в полицию и к юристам. Также она возмущена, что с ней до сих пор никто не связался по поводу инцидента.

Related video

В США произошло неприятное событие в жизни женщины, которая владела домом на окраине Атланты. Однажды она узнала, что ее недвижимость снесла местная компания, которая отказывается извиняться за свои действия. О деталях инцидента в Атланте говорится в репортаже FOX 5 Atlanta.

Важно

Обещал встретить Байдена с винтовкой: в США застрелили сторонника Трампа, — CNN (фото)

В репортаже рассказывают историю, которая произошла с американкой Сьюзан Ходжсон. Когда она была в отъезде, то получила неожиданный звонок от соседа. Сосед поинтересовался, нанимала ли она компанию, чтобы снести принадлежащий ей дом. После этого заявил, что дом разрушен и вместо него осталась куча досок.

На видео, подготовленном журналистами, видны обломки деревянного сооружения, которое является собственностью Сьюзан. Женщина отмечает, что разъярена из-за самовольных действий местной компании You Call It We Haul It, которая сначала ее игнорировала, потом заявила о начале расследования. Однако ни одного слова извинения на сегодня не прозвучало, заявила она.

Событие в США: детали

Как выяснилось впоследствии, дом принадлежал Сьюзен, но в нем никто не проживал. 15 лет он стоял, забитый досками. Однако перед ним всегда был аккуратный газон, а все налоги платились, отметила американка.

"Мы держим его оббитым досками, накрытым, подстриженной травой, а двор чистый. Налоги уплачены", — пояснила женщина.

Пока продолжалось разрушение, следует из объяснений СМИ, на место событий смогли вызвать члена семьи, который имел основания требовать объяснений, поскольку сносить дом не планировали. Только тогда рабочий признал, что ошибся. Когда же просмотрели бумаги, с которыми он прибыл на объект, увидели, что там адрес вообще не был указан.

"[Рабочий — Ред.] прибыл по неправильному адресу. Член семьи попросил показать разрешение, на котором, конечно, не был указан адрес, по которому они находятся", — говорится в сообщении.

Сьюзан Ходжсон "разъярена", говорится в репортаже. Она планирует обратиться в полицию и к адвокату. Однако пока не знает, с чего начать — все пытается выяснить, что же произошло. В эфире американского СМИ женщина заявила, что удивляется поведению людей, которые пришли, ошибочно разрушили дом, а потом ничего не делают. По ее мнению, они должны были бы как минимум сказать: "Извините. Что мне нужно сделать, чтобы это исправить? Был несчастный случай".

В СМИ отметили, что компания пообещала расследовать инцидент. Однако Сьюзан ждет извинений, которых так и не прозвучало.

Напоминаем, 21 августа в США произошло происшествие с женщиной, которая ехала в авто. Как выяснили медиа, мужчина шел по дороге и зачем-то бросил копье в автомобиль: американка едва избежала ранения. Нападающему, пишут медиа, грозит до 20 лет тюрьмы. Между тем в марте произошло событие в воздушном пространстве Штатов. В частности, во время авиашоу разбился советский истребитель — врезался в здание неподалеку от аэропорта.