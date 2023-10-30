Актори замість гостей: жінка, потай від чоловіка, вийшла заміж за трьох чоловіків заради грошей

Коли жінка була з одним чоловіком, вона говорила решті, що їде на стажування в компанію, в якій працювала. Одному чоловікові вона пообіцяла народити близнюків.

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Мешканка Китаю, яка вже перебуває у шлюбі, вступила в новий союз з іншими чоловіками з метою отримання фінансів і весільних подарунків. Про це пише SCMP.

35-річна мешканка східної китайської провінції Цзянсу, на прізвище Чжоу перебувала в законному шлюбі та виховувала доньку, коли почала зустрічатися з іншими чоловіками.

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З трьома своїми потенційними "чоловіками" (їхні прізвища Луо, Чжан і Сюй) вона познайомилася на роботі або в інтернеті. Вона вміло приховувала ці стосунки від свого справжнього чоловіка, який займався бізнесом і рідко з'являвся вдома. Чжоу називала їх вигаданими іменами, зустрічалася з ними протягом кількох місяців, а потім пропонувала їм одружитися з нею.

Щоб уникнути офіційної реєстрації шлюбу, вона збрехала, що її будинок потрапив під знесення і їй необхідно залишитися незаміжньою, щоб отримати державну компенсацію. Однак вона пропонувала провести весільну церемонію, щоб отримати подарунки та гроші.

На церемоніях усі родичі та друзі з її боку були найнятими нею акторами. У наступні роки вона продовжувала наймати деяких із них для відвідування будинків як гостей.

Коли Чжоу була з одним чоловіком, вона говорила решті, що їде на стажування в компанію, в якій працювала.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Чжан Сюетін, помічник прокурора Нанкінської народної прокуратури Лішуй, заявив журналістам, що Чжоу "мала гарний вигляд і вміла прикидатися". Вона обманом виманила у трьох чоловіків загалом 660 тисяч юанів (92 тисячі доларів). Минулого року жінка спробувала виманити у Чжана, одного зі своїх "чоловіків", ще більше грошей, повідомивши йому, що збирається народити йому близнюків — хлопчика і дівчинку. Після цього чоловік дізнався про Чжоу і з'ясував, що вона перебуває в законному шлюбі. Чоловік одразу ж звернувся в поліцію.

Місцева прокуратура порушила кримінальну справу проти китаянки. За шахрайство їй загрожує не менше 10 років позбавлення волі, оскільки йдеться про велику суму грошей. Дізнавшись про її вчинок, законний чоловік Чжоу у квітні розлучився з нею.

Раніше Фокус повідомляв, що "найсхожіші близнюки у світі" показали спільного нареченого. Красуні зустрічаються з чоловіком уже 12 років і навіть хочуть одночасно народити дитину від свого коханого. Шанувальники сестер у соцмережах називають чоловіка справжнім щасливчиком.

Також стало відомо, що жінка хотіла обікрасти старшого чоловіка, але потім закохалася. 30-річна Керрі Лей познайомилася з 63-річним Ренді на сайті Tinder. Спочатку жінка планувала отримати від нього якомога більше подарунків, але несподівано в неї з'явилися почуття до заможного чоловіка.