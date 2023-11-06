Засинають на рейках: у США "п'яні" ведмеді гризлі продовжують гинути під колесами поїздів

Найнесприятливішим був 2019 рік, коли під колесами поїздів загинули 8 гризлі, а цього року вже 3. На думку федерального еколога у відставці Чака Ніла, ситуація тільки погіршуватиметься.

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У США з 1980 року на ділянці залізниці поблизу Національного парку Глейшер у Монтані під колеса поїздів потрапили й загинули 63 гризлі. Багато з них постраждали через те, що напилися перебродженого зерна, яке висипалося з вагонів, і не змогли рухатися досить швидко. Про це пише Cowboy State Daily.

Найнесприятливішим був 2019 рік, коли під колесами поїздів загинули вісім гризлі, а цьогоріч уже три ведмеді.

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Напившись перебродженого зерна, десятки ведмедів гризлі загинули на підступній ділянці залізничної гілки поблизу Національного парку Глейшер (штат Монтана). Згідно зі звітами державних і федеральних агентств з охорони дикої природи, з 1980 року на ділянці залізничної гілки, що проходить через перевал Маріас, було вбито 63 ведмеді.

За словами федерального еколога у відставці Чака Ніла з Вайомінга, багато хто з ведмедів, найімовірніше, загинули під час "п'яної спроби" обігнати поїзди. Він розповів журналістам, що зерно, яке висипалося з вагонів уздовж шляхів, може стати ласощами для тварин.

"За достатньої кількості вологи від снігу і дощу зерно, що розсипалося, фактично бродить на місці й стає фактично продуктом пивоварні", — сказав він.

Ведмеді засинають просто на рейках Фото: Parks Canada

Щодо ведмедів парку Глейшер, то, за словами Ніла, для їхнього захисту від зіткнення з потягами робиться недостатньо. А сп'яніння ферментованим зерном тільки погіршує ситуацію.

"Ведмеді, яких приваблює ферментоване зерно, можуть заснути просто на місці. Вони можуть заснути в п'яному заціпенінні прямо на рейках. В інших випадках вони затримуються на коліях доти, доки до них не наближається потяг на великій швидкості, потім у п'яному стані намагаються обігнати потяг, але в них не виходить", — додав експерт.

Ведмеді продовжуватимуть гинути

На думку Ніла, залізнична компанія Burlington Northern Santa Fe (BNSF) робить недостатньо, щоб захистити ведмедів від такої жахливої долі.

"Компанія вже кілька років не вживає жодних дій, вважаючи, що гризлі буде виключено з переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення (ще одна причина, через яку я проти виключення), і їм не доведеться розробляти якийсь план, щоб виправити ситуацію", — сказав Ніл.

На думку експерта, ситуація тільки погіршуватиметься Фото: The Fitzhugh

Експерт вважає, що одна з ідей порятунку гризлі, яку вже обговорювали, полягає в тому, щоб під час наближення поїздів до відомих "зон ураження" спрацьовував якийсь шумовий сигнал.

"Звичайно, якщо ведмеді п'яні, то сумнівно, що це буде ефективно. Інша ідея полягає в тому, щоб не завантажувати вагони поїздів до відмови, що не подобається компанії BNSF. Ще одна ідея — не запускати поїзди за певних погодних умов, коли ймовірність сходження з рейок зростає, — також не подобається BNSF. Тож наразі я можу сказати, що зроблено зовсім небагато, і ведмеді продовжують гинути", — додав Ніл.

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