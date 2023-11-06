Засыпают на рельсах: в США "пьяные" медведи гризли продолжают гибнуть под колесами поездов

Самым неблагоприятным был 2019 год, когда под колесами поездов погибли 8 гризли, а в этом году уже 3. По мнению федерального эколога в отставке Чака Нила, ситуация будет только усугубляться.

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В США с 1980 года на участке железной дороги вблизи Национального парка Глейшер в Монтане под колеса поездов попали и погибли 63 гризли. Многие из них пострадали из-за того, что напились перебродившего зерна, которое высыпалось из вагонов, и не смогли двигаться достаточно быстро. Об этом пишет Cowboy State Daily.

Самым неблагоприятным был 2019 год, когда под колесами поездов погибли восемь гризли, а в этом году уже три медведя.

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Напившись перебродившего зерна, десятки медведей гризли погибли на коварном участке железнодорожной ветки вблизи Национального парка Глейшер (штат Монтана). Согласно отчетам государственных и федеральных агентств по охране дикой природы, с 1980 года на участке железнодорожной ветки, проходящей через перевал Мариас было убито 63 медведя.

По словам федерального эколога в отставке Чака Нила из Вайоминга, многие из медведей, скорее всего, погибли во время "пьяной попытки" обогнать поезда. Он рассказал журналистам, что зерно, высыпавшееся из вагонов вдоль путей, может стать лакомством для животных.

"При достаточном количестве влаги от снега и дождя рассыпавшееся зерно фактически бродит на месте и становится фактически продуктом пивоварни", — сказал он.

Медведи засыпают прямо на рельсах Фото: Parks Canada

Что касается медведей парка Глейшер, то, по словам Нила, для их защиты от столкновения с поездами делается недостаточно. А опьянение ферментированным зерном только ухудшает ситуацию.

"Медведи, которых привлекает ферментированное зерно, могут заснуть прямо на месте. Они могут заснуть в пьяном оцепенении прямо на рельсах. В других случаях они задерживаются на путях до тех пор, пока к ним не приближается поезд на большой скорости, затем в пьяном виде пытаются обогнать поезд, но у них не получается", — добавил эксперт.

Медведи будут продолжать гибнуть

По мнению Нила, железнодорожная компания Burlington Northern Santa Fe (BNSF) делает недостаточно, чтобы защитить медведей от столь ужасной участи.

"Компания уже несколько лет не предпринимает никаких действий, полагая, что гризли будет исключен из перечня видов, находящихся под угрозой исчезновения (еще одна причина, по которой я против исключения), и им не придется разрабатывать какой-то план, чтобы исправить ситуацию", — сказал Нил.

По мнению эксперта, ситуация будет только ухудшаться Фото: The Fitzhugh

Эксперт считает, что одна из идей спасения гризли, которая уже обсуждалась, заключается в том, чтобы при приближении поездов к известным "зонам поражения" срабатывал какой-либо шумовой сигнал.

"Конечно, если медведи пьяны, то сомнительно, что это будет эффективно. Другая идея заключается в том, чтобы не загружать вагоны поездов до отказа, что не нравится компании BNSF. Еще одна идея — не запускать поезда при определенных погодных условиях, когда вероятность схода с рельсов возрастает, — также не нравится BNSF. Так что на данный момент я могу сказать, что сделано совсем немного, и медведи продолжают гибнуть", — добавил Нил.

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