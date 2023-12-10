Наречена обрала бюджетну сукню на весілля і отримала дивну реакцію подруг (фото)

Дівчина залишилася розчарованою після того, як її вибір на користь бюджетної весільної сукні в магазині висміяли подруги, запитавши, чи "точно вона збирається її вдягнути".

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Наречену висміяли подруги за те, що вона купила весільну сукню в H&M, щоб зменшити витрати. Про це повідомляє Mirror.

Бажаючи зменшити витрати, майбутня наречена розповіла, що зупинила свій вибір на сукні від H&M, яка продає весільні сукні вартістю від 56 до 200 фунтів стерлінгів. Подруги не погодилися. Майбутня наречена поділилася своїм засмученням на Mumsnet, де користувачі були обурені, почувши, що її подруги не в захваті від бюджетної сукні.

У своєму дописі під назвою "Дивуватися реакції на весільну сукню" жінка, яка не назвала себе, написала у 2019 році: "Наступного року я виходжу заміж, і я трохи боялася йти в магазин, щоб приміряти сукню. Усі магазини навколо — це маленькі магазини, де все коштує копійки, і з тобою весь час має бути помічник".

Замовивши сукню онлайн, жінка приміряла її перед свекрухою і вирішила, що вона їй ідеально підходить. Вона сказала, що усі погодилися, що сукня від H&M була саме тією — вона дуже добре сиділа і виглядала добре пошитою".

У дописі вона додала фото моделі у такій самій сукні. Однак "прекрасна" сукня мрії майбутньої нареченої була висміяна "добрими друзями" після того, як вони дізналися, звідки вона походить.

"Я була така задоволена і відчувала, що після цього все налагодилося, але коли інші почали запитувати, чи отримала я сукню і звідки вона, реакція була дуже дивною, насправді. Я думала, що люди просто скажуть щось невиразно позитивне і залишать все як є, але кілька хороших друзів запитали, чи точно я збираюся йти в ній, чи не піду в "нормальний магазин", — пояснила вона.

Дівчина залишилася розчарованою після того, як її вибір на користь бюджетної весільної сукні в магазині висміяли подруги, запитавши, чи "точно вона збирається її вдягнути". Фоловери порадили їй перестати звертати увагу на реакцію людей, оскільки вони у переважній більшості своїй не здатні адекватно реагувати на вибір інших.

Нагадаємо, дівчина заробила тисячі доларів за день, прикрашаючи різдвяні ялинки топлес. Модель оголосила жартівливу пропозицію та почала прикрашати людям різдвяні ялинки топлес за $300 на годину.