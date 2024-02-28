Схожа на НЛО: працівники монетного двору створили першу у світі летючу монету (відео)

UFO MP-1766 було випущено обмеженим тиражем, всього 510 штук по всьому світу, і ціна попереднього замовлення становить понад 1000 доларів.

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UFO MP-1766 стала першим у світі законним платіжним засобом, що ширяє в повітрі. Монета була випущена на замовлення Національного банку Камеруну і створена польським монетним двором Mennica Polska. Про це пише Oddity Central.

Назва цієї інноваційної монети була навіяна її схожістю з НЛО і здатністю повільно обертатися в повітрі, як інопланетний космічний корабель. Число 1766 відображає дату заснування Польського монетного двору, а також номінал монети — 1 766 камерунських франків (2,91 долара). У Камеруні вона може використовуватися як законний платіжний засіб, але вартість цього невеликого дива інженерії значно вища за його офіційний номінал.

Монета UFO MP-1766 випущена обмеженим тиражем, всього 510 штук по всьому світу, і ціна попереднього замовлення становить понад 1000 доларів. Прототип монети був представлений на Технічному форумі в Берліні минулого тижня, а в продаж вона надійде навесні цього року.

"Ми думали, чим здивувати учасників Технічного форуму цього разу. Ми зібрали команду експертів з різних підрозділів компанії, включно з маркетингом і виробництвом. Ідея була спонтанною, а зробімо летючу монету. Спочатку це було схоже на гарний жарт, але з кожним днем ставало зрозуміло, що ми впораємося із завданням. Ми знайшли відповідну технологію, і вона спрацювала. Робота йшла гладко і швидко", — заявив Лукаш Карда, директор відділу технічного та виробничого планування Польського монетного двору.

Число 1766 відображає дату заснування Польського монетного двору, а також номінал монети Фото: YouTube

Mennica Polska не розкриває подробиць про технологію, що лежить в основі UFO MP-1766, але, судячи з наявної інформації, в інноваційну монету вбудований невеликий мотор, що активується магнітним полем, що виникає між монетою і спеціальною основою, яка йде разом з нею. Це дає змогу срібній монеті левітувати й повільно обертатися, як летюча тарілка.

Крім здатності левітувати та футуристичного дизайну, UFO MP-1766 має флуоресцентні елементи, які світяться в темряві, що підсилює схожість з НЛО.

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