Снився один і той самий сон: чоловік передбачав моторошну катастрофу літака (відео)

Девіду Буту 10 ночей поспіль снився один і той самий тривожний сон. Чоловік бачив одну з найбільш смертоносних авіакатастроф в Америці.

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Усі 271 пасажир і члени екіпажу рейсу 191 авіакомпанії American Airlines загинули внаслідок катастрофи, але події, пов'язані з нею, настільки ж загадкові, наскільки й трагічні. Про цей випадок згадує Daily Star.

За кілька днів до того, як рейс 191 авіакомпанії American Airlines впав на землю за кілька миттєвостей після зльоту з міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго (США) 25 травня 1979 року, Девіду Буту 10 ночей поспіль снився один і той самий тривожний сон.

"Усі говорять про мрію, і в усіх є мрії. У мене не було мрії, у мене було видіння. Сон завжди починався однаково. Це був яскравий сонячний день, я дивлюся на дуже великий аеропорт, дуже довгу злітно-посадкову смугу, і там стоїть дуже великий літак. Я бачу American Airlines. Я бачу, як літак починає вирулювати на злітну смугу і набирає швидкість. Раптово, коли він злітає, у моїй свідомості виникає відчуття, що зі звуком, який видає двигун, щось не так", — згадував американець.

Девіду Буту 10 ночей поспіль снився один і той самий тривожний сон Фото: YouTube

У бесіді з "Нашим паранормальним світом" на YouTube Девід описує, як літак здіймається в повітря, потім розгортається і падає на землю, де вибухає. Наступного дня Девіду наснився точно такий самий сон, і він не міг зупинитися. Він вирішив, що потрібно щось із цим робити, і зателефонував до Федерального управління цивільної авіації (FAA), зізнавшись, що цілком очікував, що телефонну трубку буде кинуто.

"Девід говорив абсолютно розсудливо і правдоподібно, у ньому не було нічого дивного. У нього був тривожний сон сім ночей поспіль (на той момент). У нього була проблема, і я вислухав його. Це була моя робота", — сказав Джек Баркер, директор зі зв'язків із громадськістю FAA.

Але Девід сказав, що кошмари тривали, стаючи дедалі тривожнішими.

"З кожним днем ставало дедалі гірше, гірше і гірше. Я не знав, що робити, не знав, що повинен був робити. Неможливість забути образ, закарбований не тільки в мій розум, а й у саму тканину всієї моєї істоти", — говорив стривожений чоловік.

Розслідування звинуватило у трагедії неправильні процедури технічного обслуговування Фото: Tribune News Service

25 травня 1979 року передчуття Девіда мало збутися: щось підказало йому, що сон більше не присниться. Він зателефонував у FAA і повідомив, що сон сниться йому вже 10 ночей поспіль.

Літак McDonnell Douglas DC-10, що прямував до Лос-Анджелеса, злітав, коли в нього від'єднався лівий двигун, унаслідок чого він упав менш ніж за милю від кінця злітно-посадкової смуги. Розслідування звинуватило в тому, що трапилося, неправильні процедури технічного обслуговування, що застосовуються в American Airlines.

Після трагедії Девід зізнався, що його досі переслідує те, що він пережив.

"Я досі думаю про це і завжди задаюся питанням, чи міг я зробити щось іще?" — говорив він.

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