Снился один и тот же сон: мужчина предвидел жуткое крушение самолета (видео)

Дэвиду Буту 10 ночей подряд снился один и тот же тревожный сон. Мужчина видел одну из самых смертоносных авиакатастроф в Америке.

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За несколько дней до того, как рейс 191 авиакомпании American Airlines упал на землю через несколько мгновений после взлета из международного аэропорта О'Хара в Чикаго (США) 25 мая 1979 года, Дэвиду Буту 10 ночей подряд снился один и тот же тревожный сон.

"Все говорят о мечте, и у всех есть мечты. У меня не было мечты, у меня было видение. Сон всегда начинался одинаково. Это был яркий солнечный день, я смотрю на очень большой аэропорт, очень длинную взлетно-посадочную полосу, и там стоит очень большой самолет. Я вижу American Airlines. Я вижу, как самолет начинает выруливать на взлетную полосу и набирает скорость. Внезапно, когда он взлетает, в моем сознании возникает ощущение, что со звуком, который издает двигатель, что-то не так", — вспоминал американец.

Дэвиду Буту 10 ночей подряд снился один и тот же тревожный сон Фото: YouTube

В беседе с "Нашим паранормальным миром" на YouTube Дэвид описывает, как самолет поднимается в воздух, затем разворачивается и падает на землю, где взрывается. На следующий день Дэвиду приснился точно такой же сон, и он не мог остановиться. Он решил, что нужно что-то с этим делать, и позвонил в Федеральное управление гражданской авиации (FAA), признавшись, что вполне ожидал, что телефонная трубка будет брошена.

"Дэвид говорил совершенно здраво и правдоподобно, в нем не было ничего странного. У него был тревожный сон семь ночей подряд (на тот момент). У него была проблема, и я выслушал его. Это была моя работа", — сказал Джек Баркер, директор по связям с общественностью FAA.

Но Дэвид сказал, что кошмары продолжались, становясь все более тревожными.

"С каждым днем становилось все хуже, хуже и хуже. Я не знал, что делать, не знал, что должен был делать. Невозможность забыть образ, впечатанный не только в мой разум, но и в саму ткань всего моего существа", — говорил встревоженный мужчина.

Расследование обвинило в случившемся неправильные процедуры технического обслуживания Фото: Tribune News Service

25 мая 1979 года предчувствие Дэвида должно было сбыться: что-то подсказало ему, что сон больше не приснится. Он позвонил в FAA и сообщил, что сон снится ему уже 10 ночей подряд.

Самолет McDonnell Douglas DC-10, направлявшийся в Лос-Анджелес, взлетал, когда у него отсоединился левый двигатель, в результате чего он упал менее чем в миле от конца взлетно-посадочной полосы. Расследование обвинило в случившемся неправильные процедуры технического обслуживания, применяемые в American Airlines.

После трагедии Дэвид признался, что его до сих пор преследует то, что он пережил.

"Я до сих пор думаю об этом и всегда задаюсь вопросом, мог ли я сделать что-то еще?" — говорил он.

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