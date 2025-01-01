"Напад паніки": повідомлення від незнайомця відкрило таємницю, яку приховували 6 років

Друзі порадили чоловікові пробачити, але він не знає, чи зможе знову довіряти жінці, оскільки вона навіть не мала наміру коли-небудь розповісти йому про це сама.

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Чоловік отримав повідомлення від незнайомця, в якому викривались зради його дружини, з якою він перебував у шлюбі шість років та має двох дітей. Про це чоловік написав на Reddit.

Чоловік розповів що невдовзі після того, як вони почали зустрічатися, його дружина зрадила його і ніколи не розповідала про це, і він дізнався про це, натрапивши на старі повідомлення, надіслані шість років тому.

Вони познайомилися, коли їм було по 17 років, а через рік одружилися.

Чоловіку надіслали скриншоти, зображення і повідомлення, що викривали зраду його дружини.

"У мене вперше стався напад паніки, і мені довелося докласти колосальних зусиль, щоб вибігти і не допустити, щоб мене побачили мої діти. Мені було важко дихати, я дуже сильно хотів виблювати, і моє тіло безперервно тряслося", — розповів чоловік.

Він пояснив, що не знає, хто надіслав йому цю інформацію, оскільки його "одразу ж заблокували" після того, як він отримав повідомлення, але він вважає, що це міг бути чоловік, з яким у його дружини був роман.

"Я навіть не знаю, чи хочу залишатися у шлюбі; я відчуваю, що мене використовують; я відчуваю, що єдине, чим я дійсно пишався – бути хорошим батьком і хорошим чоловіком – перетворилося на фарс", — зазначив хлопець.

За словами чоловіка, його друзі порадили йому пробачити її, оскільки зрада була дуже давно, але він не знає, чи зможе знову їй довіряти – тим більше, що вона, схоже, не мала наміру коли-небудь розповісти йому про це сама.

Нагадаємо, в ОАЕ 18-річного британця ув'язнили за секс з іншою британкою.

Фокус також писав про те, що чекає на порушників за подружню зраду у Єгипті.