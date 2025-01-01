"Приступ паники": сообщение от незнакомца открыло тайну, которую скрывали 6 лет

Друзья посоветовали мужчине простить, но он не знает, сможет ли снова доверять женщине, поскольку она даже не намеревалась когда-либо рассказать ему об этом сама.

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Мужчина получил сообщение от незнакомца, в котором разоблачались измены его жены, с которой он находился в браке шесть лет и имеет двоих детей. Об этом мужчина написал на Reddit.

Мужчина рассказал что вскоре после того, как они начали встречаться, его жена изменила ему и никогда не рассказывала об этом, и он узнал об этом, наткнувшись на старые сообщения, присланные шесть лет назад.

Они познакомились, когда им было по 17 лет, а через год поженились.

Мужчине прислали скриншоты, изображения и сообщения, разоблачающие измену его жены.

"У меня впервые случился приступ паники, и мне пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы выбежать и не допустить, чтобы меня увидели мои дети. Мне было трудно дышать, я очень сильно хотел вырвать, и мое тело непрерывно тряслось", — рассказал мужчина.

Он пояснил, что не знает, кто прислал ему эту информацию, поскольку его "сразу же заблокировали" после того, как он получил сообщение, но он считает, что это мог быть мужчина, с которым у его жены был роман.

"Я даже не знаю, хочу ли оставаться в браке; я чувствую, что меня используют; я чувствую, что единственное, чем я действительно гордился — быть хорошим отцом и хорошим мужем — превратилось в фарс", — отметил парень.

По словам мужчины, его друзья посоветовали ему простить ее, поскольку измена была очень давно, но он не знает, сможет ли снова ей доверять — тем более, что она, похоже, не намеревалась когда-либо рассказать ему об этом сама.

Напомним, в ОАЭ 18-летнего британца поса дили за секс с другой британкой.

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