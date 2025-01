Модель OnlyFans віддає тисячі доларів на рекламні білборди: витрати окупаються з лишком

Щомісяця американська модель OnlyFans Хлоя Амур платить близько 10 тисяч доларів на зовнішню рекламу в елітному районі Лос-Анджелеса.

Related video

Модель OnlyFans Хлоя Амур щомісяця платить величезну суму за те, щоб її обличчя було розміщено на рекламному щиті в Лос-Анджелесі. Про це пише ресурс Need To Know.

Щомісяця жінка оплачує рекламний щит, встановлений на Лас-Вегас-Стріп, звернений до розкішного готелю і казино Resorts World. Орендуючи білборд за 9,5 тисячі доларів США, вона отримує прибуток у розмірі 19 тисяч.

Важливо

Відома співачка заробляє на фото своїх ніг більше грошей, ніж на музиці

Модель запевняє, що рекламний щит уже приніс їй ціле багатство: щодня на її акаунт в OnlyFans підписуються 70 нових людей і це, за її словами, безперечно варте кожного вкладеного цента. Вона пишається тим, чим заробляє на життя, і вважає, що більшості перехожих і водіїв буде приємно бачити її обличчя щодня.

Такий вигляд має білборд Хлої Амур уночі...

Модель, яка живе в Лас-Вегасі вже три роки, вважає, що Onlyfans — це робота на повну ставку, і зараз вивчає варіанти встановлення більшої кількості рекламних щитів у Каліфорнії. На зовнішню рекламу вона вже виділила бюджет, що дорівнює майже 30 тисячам доларів.

...а так при денному світлі.

За рік же Хлоя Амур, ділячись із підписниками пікантними знімками і відео, заробляє 430 тисяч доларів.

Нагадаємо, 20-річна Софі Рейн з Майамі зізналася, що за 12 місяців заробила на сайті OnlyFans $43 млн. При цьому дівчина, яка ділиться пікантним контентом, запевняє, що вона — побожна християнка і незаймана.

Також Фокус писав, що 28-річна модель сервісу Onlyfans Корінна Копф, яка зареєструвалася на сайті 2021 року, видалила свою сторінку, відправившись "на пенсію". За весь цей час вона заробила 67 мільйонів доларів.