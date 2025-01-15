Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Модель OnlyFans віддає тисячі доларів на рекламні білборди: витрати окупаються з лишком

Модель, OnlyFans, білборд, Хлоя Амур
Фото: Instagram @realchloeamour | Хлоя Амур

Щомісяця американська модель OnlyFans Хлоя Амур платить близько 10 тисяч доларів на зовнішню рекламу в елітному районі Лос-Анджелеса.

Related video

Модель OnlyFans Хлоя Амур щомісяця платить величезну суму за те, щоб її обличчя було розміщено на рекламному щиті в Лос-Анджелесі. Про це пише ресурс Need To Know.

Щомісяця жінка оплачує рекламний щит, встановлений на Лас-Вегас-Стріп, звернений до розкішного готелю і казино Resorts World. Орендуючи білборд за 9,5 тисячі доларів США, вона отримує прибуток у розмірі 19 тисяч.

Важливо
Відома співачка заробляє на фото своїх ніг більше грошей, ніж на музиці
Відома співачка заробляє на фото своїх ніг більше грошей, ніж на музиці

Модель запевняє, що рекламний щит уже приніс їй ціле багатство: щодня на її акаунт в OnlyFans підписуються 70 нових людей і це, за її словами, безперечно варте кожного вкладеного цента. Вона пишається тим, чим заробляє на життя, і вважає, що більшості перехожих і водіїв буде приємно бачити її обличчя щодня.

Хлоя Амур Fullscreen
Такий вигляд має білборд Хлої Амур уночі...

Модель, яка живе в Лас-Вегасі вже три роки, вважає, що Onlyfans — це робота на повну ставку, і зараз вивчає варіанти встановлення більшої кількості рекламних щитів у Каліфорнії. На зовнішню рекламу вона вже виділила бюджет, що дорівнює майже 30 тисячам доларів.

...а так при денному світлі. Fullscreen
...а так при денному світлі.

За рік же Хлоя Амур, ділячись із підписниками пікантними знімками і відео, заробляє 430 тисяч доларів.

Нагадаємо, 20-річна Софі Рейн з Майамі зізналася, що за 12 місяців заробила на сайті OnlyFans $43 млн. При цьому дівчина, яка ділиться пікантним контентом, запевняє, що вона — побожна християнка і незаймана.

Також Фокус писав, що 28-річна модель сервісу Onlyfans Корінна Копф, яка зареєструвалася на сайті 2021 року, видалила свою сторінку, відправившись "на пенсію". За весь цей час вона заробила 67 мільйонів доларів.