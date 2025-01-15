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МирФан

Модель OnlyFans отдает тысячи долларов на рекламные билборды: траты окупаются с лихвой

Модель, OnlyFans, билборд, Хлоя Амур
Фото: Instagram @realchloeamour | Хлоя Амур

Ежемесячно американская модель OnlyFans Хлоя Амур платит около 10 тысяч долларов на наружную рекламу в элитном районе Лос-Анджелеса.

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Модель OnlyFans Хлоя Амур ежемесячно платит огромную сумму за то, чтобы ее лицо было размещено на рекламном щите в Лос-Анджелесе. Об этом пишет ресурс Need To Know.

Ежемесячно женщина оплачивает рекламный щит, установленный на Лас-Вегас-Стрип, обращенный к роскошному отелю и казино Resorts World. Арендуя билборд за 9,5 тысячи долларов США, она получает прибыль в размере 19 тысяч.

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Модель уверяет, что рекламный щит уже принес ей целое состояние: каждый день на ее аккаунт в OnlyFans подписываются 70 новых людей и это, по ее словам, определенно стоит каждого вложенного цента. Она гордится тем, чем зарабатывает на жизнь, и считает, что большинству прохожих и водителей будет приятно видеть ее лицо каждый день.

Хлоя Амур Fullscreen
Так выглядит билборд Хлои Амур ночью...

Модель, которая живет в Лас-Вегасе уже три года считает, что Onlyfans — это работа на полную ставку, и сейчас изучает варианты установки большего количества рекламных щитов в Калифорнии. На наружную рекламу она уже выделила бюджет, равный почти 30 тысячам долларов.

...а так при дневном свете. Fullscreen
...а так при дневном свете.

В год же Хлоя Амур, делясь с подписчиками пикантными снимками и видео, зарабатывает 430 тысяч долларов.

Напомним, 20-летняя Софи Рейн из Майами призналась, что за 12 месяцев заработала на сайте OnlyFans $43 млн. При этом девушка, которая делится пикантным контентом, уверяет, что она – набожная христианка и девственница.

Также Фокус писал, что 28-летняя модель сервиса Onlyfans Коринна Копф, которая зарегистрировалась на сайте в 2021 году, удалила свою страницу, отправившись "на пенсию". За все это время она заработала 67 миллионов долларов.