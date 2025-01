Модель OnlyFans отдает тысячи долларов на рекламные билборды: траты окупаются с лихвой

Ежемесячно американская модель OnlyFans Хлоя Амур платит около 10 тысяч долларов на наружную рекламу в элитном районе Лос-Анджелеса.

Модель OnlyFans Хлоя Амур ежемесячно платит огромную сумму за то, чтобы ее лицо было размещено на рекламном щите в Лос-Анджелесе. Об этом пишет ресурс Need To Know.

Ежемесячно женщина оплачивает рекламный щит, установленный на Лас-Вегас-Стрип, обращенный к роскошному отелю и казино Resorts World. Арендуя билборд за 9,5 тысячи долларов США, она получает прибыль в размере 19 тысяч.

Модель уверяет, что рекламный щит уже принес ей целое состояние: каждый день на ее аккаунт в OnlyFans подписываются 70 новых людей и это, по ее словам, определенно стоит каждого вложенного цента. Она гордится тем, чем зарабатывает на жизнь, и считает, что большинству прохожих и водителей будет приятно видеть ее лицо каждый день.

Так выглядит билборд Хлои Амур ночью...

Модель, которая живет в Лас-Вегасе уже три года считает, что Onlyfans — это работа на полную ставку, и сейчас изучает варианты установки большего количества рекламных щитов в Калифорнии. На наружную рекламу она уже выделила бюджет, равный почти 30 тысячам долларов.

...а так при дневном свете.

В год же Хлоя Амур, делясь с подписчиками пикантными снимками и видео, зарабатывает 430 тысяч долларов.

