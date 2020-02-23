Погорел на 5 тысячах долларов. На взятке поймали главу завода "Укроборонпрома"

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Директор Шосткинского казенного завода "Звезда" был задержан на взятке в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

По словам прокуроров, взятку чиновник получил за заключение договора хранения имущества, а после за заключение договора аренды нежилого помещения, которое располагается на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

"21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", –сообщили в прокуратуре.

Также отмечается, что во время задержания директора неправомерная выгода была изъята.

"22.02.2020 задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом избрана ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

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