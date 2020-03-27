Коронавирусом могут переболеть до 22 миллионов украинцев, – ЦОЗ

При этом, как утверждает Игорь Кузин, коронавирус снижает свою активность

В Украине коронавирусной инфекцией могут заразиться от 7 до 22 миллионов граждан.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

"По разным оценкам, от семи до 22 миллионов должны переболеть среди населения Украины. Мы имеем сейчас среднюю смертность на уровне одного процента. ...Если просуммировать, то это очень большое количество лиц, в абсолютных цифрах это – нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться живыми после такой пандемии", – сказал он.

Кузин говорит, что исследования показывают, что коронавирус снижает свою активность.

"Он уменьшает свою активность и, к тому же, он изменяет свои свойства до того, что он все больше приближается к обычному гриппу. Однако это не успокаивающий фактор, потому что от гриппа есть вакцина, от коронавирусной инфекции нет ни специфического лечения, ни вакцины", – сказал он.

По словам представителя ЦОЗ, у перенесших коронавирус не вырабатывается стойкий иммунитет к нему.

Он также рассказал, что по данным научных исследований, человек, переболевший коронавирусом, может заразиться им снова уже через 3-4 месяца.

"Коллективного иммунитета у нас не будет, скорее всего. Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив", - рассказал он.

Кузин считает, что, скорее всего, это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта в Тернопольской области у девяти врачей обнаружен коронавирус. Кроме того, заразились три полицейских, в том числе глава полиции Киева Андрей Крищенко и один курсант.

Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.