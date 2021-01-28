Комаровский назвал опасность популярного народного метода лечения простуды у детей (видео)

С точки зрения медицины, утверждает Комаровский, такой способ борьбы является неэффективным, и в любой цивилизованной стране его должны запретить.

Родители, которые заставляют простуженного ребенка дышать паром над горячей картошкой, подвергают его серьезной опасности. Такое мнение на своем YouTube-канале озвучил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Для начала он выразил недоумение тем, почему для такого народного способа лечения простуды выбрали картошку, а не, например, морковку или свеклу, а затем заявил, что в любом случае подобная процедура может привести к ожогу дыхательных путей.

"Почему горячий пар, воздействующий на клетки слизистых оболочек, должен улучшить состояние этих самых оболочек? Просто если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после вот этих ваших гадских ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом", — отметил Комаровский, подчеркнув, что за годы практики не раз и не два сталкивался с жертвами этого метода лечения.

С точки зрения медицины такой способ борьбы с простудой является абсолютно неэффективным и в любой цивилизованной стране должен быть запрещен.

"Родитель, который заставляет ребенка дышать над картошкой или который парит ребенку ноги, — это то же самое, что родитель, который порет ребенка ремнем. Это одинаково преступно", – объяснил он и добавил, что при борьбе с простудой просто тепло одеться и спать в комнате с чистым воздухом – намного эффективнее.

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Напомним, Комаровский назвал лучший способ дышать кислородом дома для больных коронавирусом.

"Самый эффективный и самый безопасный способ дышать кислородом в домашних условиях – это использование домашнего концентратора. Это прибор, который берет воздух из комнаты, засасывает, там кое-что с ним делает и увеличивает в нем концентрацию кислорода. То есть просто в воздухе 21% кислорода, а на выходе из прибора может быть практически 95%", – пояснил врач.