Украинские общественники поддержали отключение каналов 112, NewsOne и Zik
Десять организаций подписали письмо на английском языке, в котором призвали не считать отключение каналов Тараса Козака наступлением на свободу слова. Сами каналы они назвали "инструментом пророссийской пропаганды".
Десять украинских организаций подписали совместное заявление, в котором оправдывают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", подконтрольных Тарасу Козаку. Заявление в среду, 3 февраля, опубликовано на сайте Ukraine crisis media center.
В совместном письме говорится, что санкции не являются посягательством на свободу слова, поскольку вышеупомянутые телеканалы – "это инструменты злонамеренного влияния, распространяющие планы Кремля, и к ним следует относиться именно так".
"По данным Офиса Президента Украины, они (каналы, – Фокус) финансируются из Российской Федерации, которая незаконно оккупировала Крым и территории Украины – Донецкая и Луганская области – на 7 лет; Они последовательно продвигают кремлевскую дезинформацию, включая, помимо прочего, лживые, вводящие в заблуждение и манипулятивные нарративы о "фашистской Украине начиная с 2014 года", "русофобии", "Украине как несостоявшемся государстве" и "Украине, которая находится под контролем Запада", – говорится в письме.
Подписанты отмечают, что на этих каналах не применяются принципы свободы слова и журналистские стандарты. По их словам, три канала, помимо прочего, служат инструментом политического пиара "в пользу пророссийской политической партии своего владельца".
"Принимая во внимание все вышесказанное, "112 Украина", "Zik" и "NewsOne" не могут считаться подлинными СМИ, цель которых – предоставлять объективную и непредвзятую информацию на благо общественности. Они выступают в качестве инструментов, направленных на распространение кремлевской пропаганды под маской "внутренних" украинских СМИ", – заявили десять организаций.
В письме говорится, что санкции в отношении каналов – "это шаг к повышению информационной безопасности украинского государства, что особенно важно во время продолжающейся российской агрессии".
В качестве подписантов выступили следующие организации:
- Украинский кризисный медиа-центр;
- Волонтерская инициатива "ИнформНапалм";
- "Детектор медиа";
- "StopFake";
- Центр исследований, армии, конверсии и разоружения;
- Центр исследований безопасной среды "Прометей";
- Совета внешней политики "Украинская призма";
- "VoxCheck";
- Center for Defense Reforms;
- "Euromaidan Press".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.
При этом, как сообщалось ранее, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".
В свою очередь, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано призвал Украину бороться дезинформацией, но не за счет свободы СМИ.
Ранее Фокус писал о конфликте между StopFake и украинским изданием "Заборона".