Украинские общественники поддержали отключение каналов 112, NewsOne и Zik

Десять организаций подписали письмо на английском языке, в котором призвали не считать отключение каналов Тараса Козака наступлением на свободу слова. Сами каналы они назвали "инструментом пророссийской пропаганды".

Десять украинских организаций подписали совместное заявление, в котором оправдывают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", подконтрольных Тарасу Козаку. Заявление в среду, 3 февраля, опубликовано на сайте Ukraine crisis media center.

В совместном письме говорится, что санкции не являются посягательством на свободу слова, поскольку вышеупомянутые телеканалы – "это инструменты злонамеренного влияния, распространяющие планы Кремля, и к ним следует относиться именно так".

"По данным Офиса Президента Украины, они (каналы, – Фокус) финансируются из Российской Федерации, которая незаконно оккупировала Крым и территории Украины – Донецкая и Луганская области – на 7 лет; Они последовательно продвигают кремлевскую дезинформацию, включая, помимо прочего, лживые, вводящие в заблуждение и манипулятивные нарративы о "фашистской Украине начиная с 2014 года", "русофобии", "Украине как несостоявшемся государстве" и "Украине, которая находится под контролем Запада", – говорится в письме.

Подписанты отмечают, что на этих каналах не применяются принципы свободы слова и журналистские стандарты. По их словам, три канала, помимо прочего, служат инструментом политического пиара "в пользу пророссийской политической партии своего владельца".

"Принимая во внимание все вышесказанное, "112 Украина", "Zik" и "NewsOne" не могут считаться подлинными СМИ, цель которых – предоставлять объективную и непредвзятую информацию на благо общественности. Они выступают в качестве инструментов, направленных на распространение кремлевской пропаганды под маской "внутренних" украинских СМИ", – заявили десять организаций.

В письме говорится, что санкции в отношении каналов – "это шаг к повышению информационной безопасности украинского государства, что особенно важно во время продолжающейся российской агрессии".

В качестве подписантов выступили следующие организации:

Украинский кризисный медиа-центр;

Волонтерская инициатива "ИнформНапалм";

"Детектор медиа";

"StopFake";

Центр исследований, армии, конверсии и разоружения;

Центр исследований безопасной среды "Прометей";

Совета внешней политики "Украинская призма";

"VoxCheck";

Center for Defense Reforms;

"Euromaidan Press".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.

При этом, как сообщалось ранее, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

В свою очередь, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано призвал Украину бороться дезинформацией, но не за счет свободы СМИ.

Ранее Фокус писал о конфликте между StopFake и украинским изданием "Заборона".