Українські громадські працівники підтримали відключення каналів 112, NewsOne і Zik

Десять організацій підписали лист англійською мовою, у якому закликали не вважати відключення каналів Тараса Козака наступом на свободу слова. Самі канали вони назвали "інструментом проросійської пропаганди".

Десять українських організацій підписали спільну заяву, у якій виправдовують санкції щодо телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "Zik", підконтрольних Тарасу Козаку. Заяву в середу, 3 лютого, опубліковано на сайті Ukraine crisis media center.

У спільному листі йдеться, що санкції не є посяганням на свободу слова, оскільки вищезгадані телеканали — "це інструменти зловмисного впливу, які розповсюджують плани Кремля, і до них варто ставитися саме так".

"За даними Офісу Президента України, вони (канали, — Фокус) фінансуються з Російської Федерації, яка незаконно окупувала Крим і території України — Донецька і Луганська області — на 7 років; Вони послідовно просувають кремлівську дезінформацію, включаючи, крім того, брехливі, вводять в оману і поширюють маніпулятивні наративи про "фашистську Україну починаючи з 2014 року", "русофобію", "Україну, яка не реалізувалася як держава" і "Україна, яка знаходиться під контролем Заходу", — йдеться в листі.

Підписанти зазначають, що на цих каналах не застосовуються принципи свободи слова і журналістські стандарти. За їх словами, три канали, крім того, слугують інструментом політичного піару "на користь проросійської політичної партії свого власника".

"Беручи до уваги все вищесказане, "112 Україна", "Zik" і "NewsOne" не можуть вважатися справжніми ЗМІ, мета яких — надавати об'єктивну і неупереджену інформацію на благо громадськості. Вони виступають як інструменти, спрямовані на поширення кремлівської пропаганди під маскою "внутрішніх" українських ЗМІ", — заявили десять організацій.

У листі йдеться, що санкції щодо каналів — "це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, що особливо важливо під час тривалої російської агресії".

Як підписанти виступили такі організації:

Український кризовий медіа-центр;

Волонтерська ініціатива "ІнформНапалм";

"Детектор медіа";

"StopFake";

Центр досліджень, армії, конверсії і роззброєння;

Центр досліджень безпечного середовища "Прометей";

Рада зовнішньої політики "Українська призма";

"VoxCheck";

Center for Defense Reforms;

"Euromaidan Press".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій у відношенні телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.

При цьому, як повідомлялося раніше, представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що в ЄС "надзвичайно позитивно" поставилися до введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

У свою чергу, представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Пітер Стано закликав Україну боротися дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ.

Раніше Фокус писав про конфлікт між StopFake і українським виданням "Заборона".