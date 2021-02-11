С телеканала "112 Украина" массово уходят ведущие, – источник

О решении покинуть телеканал в четверг заявили пятеро ведущих.

Телеканал "112 Украина" массово покидают ведущие. Об этом Фокусу в четверг, 11 февраля, сообщили источники на телеканале, знакомые с ситуацией.

"Об уходе объявили Алексей Ананов, Анастасия Медведчук, Наталья Шулым, Татьяна Хмельницкая и Елена Морозова", – сообщил источник.

[ + – ] Алексей Ананов Фото: Facebook/Алексей Ананов

Причины ухода он уточнять не стал. Не исключено, что ведущие испугались того, что находятся в списке сотрудников трех телеканалов, который создали в интернете вскоре после отключения каналов от телеэфира. В списке указаны личные данные журналистов, а сам он находится в открытом доступе.

[ + – ] Анастасия Медведчук Фото: Скриншот

Не исключено также, что ведущим начали поступать угрозы.

[ + – ] Наталья Шулым Фото: Facebook/Наталья Шулым

Ранее стало известно, что на базе телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которые отключили от эфира, планируют создать новый телеканал, куда войдут журналисты холдинга "Новости".

[ + – ] Татьяна Хмельницкая Фото: Mediasat

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

[ + – ] Елена Морозова Фото: Скриншот

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.