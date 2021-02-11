З телеканалу "112 Україна" масово йдуть ведучі, — джерело

Про рішення покинути телеканал у четвер заявили п'ятеро ведучих.

Телеканал "112 Україна" масово покидають ведучі. Про це Фокусу в четвер, 11 лютого, повідомили джерела на телеканалі, знайомі із ситуацією.

"Про звільнення оголосили Олексій Ананов, Анастасія Медведчук, Наталія Шулим, Тетяна Хмельницька і Олена Морозова", — повідомило джерело.

[ + – ] Олексій Ананов Фото: Facebook/Олексій Ананов

Причини відходу воно уточнювати не стало. Не виключено, що ведучі злякалися того, що перебувають у списку співробітників трьох телеканалів, який створили в інтернеті незабаром після відключення каналів від телеефіру. У списку вказані особисті дані журналістів, а сам він є у відкритому доступі.

[ + – ] Анастасія Медведчук Фото: Скриншот

Не виключено також, що ведучим почали надходити погрози.

[ + – ] Наталя Шулими Фото: Facebook/Наталя Шулим

Раніше стало відомо, що на базі телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", які відключили від ефіру, планують створити новий телеканал, куди увійдуть журналісти холдингу "Новости".

[ + – ] Тетяна Хмельницька Фото: Mediasat

Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

[ + – ] Олена Морозова Фото: Скриншот

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки та оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно.

Медіахолдинг у свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

У цей же день у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольним Зеленському та ОП.