Германия размышляет о предоставлении инвестиционной помощи Украине из-за Северного Потока-2, – СМИ

В Берлине считают, что такая мера может смягчить позицию США по строительству газопровода. Но рассматриваются и иные варианты развития событий.

Германия рассматривает несколько вариантов развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2", среди которых оказание Украине помощи для смягчения позиции США по вопросу строительства. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на доклад Госдепа.

В соответствии с документом, который оказался в распоряжении издания, Берлин также рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода на тот случай, если Россия остановит транзит газа через территорию Украины. При таком развитии событий США откажутся от введения санкций на "СП-2".

Еще один вариант – временная заморозка строительства для американо-германских переговоров по этому вопросу. Возможно, в таком случае появится комиссия для выработки политических решений по газопроводу.

В Берлине также рассматривают вариант продолжения строительства газопровода, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки напомнила, что Джо Байден считает проект "Северный поток – 2" "плохой идеей".

При этом США обещают работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять.

Напомним, в январе Псаки говорила: "Президент все еще считает, что "Северный поток — 2" – это плохая сделка для Европы". Она отметила, что новая администрация проанализирует санкции относительно строительства газопровода, принятые прошлой администрацией США. "Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами".

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции заявил, что Запад стремится остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы Россия заплатила за "их геополитический проект на Украине".

По данным украинской разведки, Россия планирует запустить "Северный поток — 2" ко Дню России. Украина и Польша призывала Штаты не допустить завершение строительства "Северного потока — 2". Ранее в США заявляли, что "Северный поток — 2" является угрозой трансатлантической безопасности.

5 февраля 2021 года в немецком правительстве звучали мнения о том, что строительство необходимо приостановить для оценки будущего проекта. А позднее Bloomberg сообщал, что США отказались от идеи введения санкций против газопровода.