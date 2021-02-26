Німеччина розмірковує про надання інвестиційної допомоги Україні через Північний Потік-2, — ЗМІ

У Берліні вважають, що такий захід може пом'якшити позицію США щодо будівництва газопроводу. Але розглядаються й інші варіанти розвитку подій.

Німеччина розглядає кілька варіантів розвитку подій щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", серед яких надання Україні допомоги для помʼякшення позиції США з питання будівництва. Про це пише німецьке видання Handelsblatt із посиланням на доповідь Держдепу.

Відповідно до документа, який опинився в розпорядженні видання, Берлін також розглядає можливість впровадження так званого "механізму відключення" газопроводу на той випадок, якщо Росія зупинить транзит газу через територію України. За умов такого розвитку подій США відмовляться від введення санкцій проти "ПП-2".

Ще один варіант — тимчасове замороження будівництва для американо-німецьких переговорів із цього питання. Можливо, у такому випадку зʼявиться комісія для вироблення політичних рішень щодо газопроводу.

У Берліні також розглядають варіант продовження будівництва газопроводу, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Раніше прес-секретарка президента США Джен Дженніфер Псакі нагадала, що Джо Байден вважає проект "Північний потік-2" "поганою ідеєю".

При цьому США обіцяють працювати із союзниками і партнерами у ситуації довкола газопроводу та не розглядають санкції як єдиний спосіб на неї вплинути.

Нагадаємо, у січні Дженніфер Псакі говорила: "Президент все ще вважає, що "Північний потік-2" — це погана угода для Європи". Вона зазначила, що нова адміністрація проаналізує санкції проти будівництва газопроводу, введені минулою адміністрацією США. "Ми знаємо, що попередня адміністрація вводила проти газопроводу нові санкції. Зараз ми проводимо огляд цих заходів і консультуємося з нашими європейськими партнерами".

Президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції заявив, що Захід прагне зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", щоб Росія заплатила за "їх геополітичний проект в Україні".

За даними української розвідки, Росія планує запустити "Північний потік-2" до Дня Росії. Україна та Польща закликала Штати не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Раніше в США заявляли, що "Північний потік-2" є загрозою трансатлантичної безпеки.

5 лютого 2021 року в німецькому уряді звучали думки про те, що будівництво необхідно припинити для оцінки майбутнього проекту. А пізніше Bloomberg повідомляв, що США відмовилися від ідеї введення санкцій проти газопроводу.