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Украина

Киевлянам предложили сдать интимные игрушки на переработку ради бонусов

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Сортировочная станция "Украина без мусора"
Сортировочная станция "Украина без мусора"

Обладатель надоевшего прибора может не только избавиться от него без вреда для экологии, но и выгодно купить новый. 

Украинцам предложили отправить старые интимные игрушки на утилизацию в Киеве. Подробности сообщил портал "The Village"

До 31 марта любой желающий может сдать секс-игрушки на сортировочной станции "Украина без мусора", которая расположена на улице Саперно-Слободской, 25 и работает со вторника по воскресенье. Взамен обладатель получит скидку в 15% на покупку любых новых приспособлений от немецкой компании Fun Factory, она будет действовать ровно год с момента оформления. 

Чтобы поучаствовать в экологической акции, необходимо: 

  • вынуть из игрушки батарейки или аккумулятор;
  • положить предмет в специальную бочку на станции сортировки;
  • отсканировать qr-код на бочке;
  • заполнить Google-форму. 

Батарейки и аккумуляторы можно отдельно сдать на переработку, оставив их в боксах в "Эпицентре", "Новой линии" и WOG, скоро такая возможность появится в магазинах JYSK.

Первую сортировочную станцию Первую станцию сортировки мусора «Украина без мусора» открыли в 2017 году, а сейчас она принимает 40 типов отходов. Вторую точку собираются открыть на ВДНХ в Киеве, в декабре 2020 года уже подписали договор о начале строительства. 

Ранее бывшая помощница главы ЦИК Анжела Ефременко угодила в скандал с игрушками после Дня святого Валентина. В Facebook-блоге под псевдонимом Bad Mama она рассказала о вибраторе, который ей подарили в честь праздника. Она пожаловалась на сломанный прибор и в подробностях описала попытки починить его вместе с парнем. После травли в социальных сетях она объявила, что решила уволиться ради открытости и спокойствия коллег. 

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов прокомментировал скандал с Яременко и заступился за нее в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, девушка не сделала ничего зазорного. Более того, в цивилизованных странах таким высказываниям не придают большого значения.  

"Это нормально – иметь вибратор. Ничего такого здесь нет. Это просто показывает отсталость части нашего общества в плане сексуального образования", — подчеркнул представитель ОП.