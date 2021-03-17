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Киянам запропонували здати інтимні іграшки на переробку заради бонусів

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Сортувальна станція "Україна без сміття"
Сортувальна станція "Україна без сміття"

Володар приладу, який йому набрид, може не тільки позбутися від нього без шкоди для екології, а й вигідно купити новий.

Українцям запропонували відправити старі інтимні іграшки на утилізацію в Києві. Подробиці повідомив портал "The Village".

До 31 березня всі охочі можуть здати секс-іграшки на сортувальній станції "Україна без сміття", яка розташована на вулиці Саперно-Слобідській, 25 і працює з вівторка по неділю. Натомість власник отримає знижку 15% на покупку будь-яких нових пристосувань від німецької компанії Fun Factory, вона діятиме рівно рік з моменту оформлення.

Щоб взяти участь в екологічній акції, необхідно:

  • витягнути з іграшки батарейки або акумулятор;
  • покласти предмет у спеціальну бочку на станції сортування;
  • відсканувати qr-код на бочці;
  • заповнити Google-форму.

Батарейки та акумулятори можна окремо здати на переробку, залишивши їх у боксах в "Епіцентрі", "Новій лінії" та WOG, скоро така можливість з'явиться в магазинах JYSK.

Першу сортувальну станцію першу станцію сортування сміття «Україна без сміття» відкрили у 2017 році, а зараз вона приймає 40 типів відходів. Другу точку збираються відкрити на ВДНГ в Києві, у грудні 2020 роки вже підписали договір про початок будівництва.

Раніше колишня помічниця голови ЦВК Анжела Єфременко потрапила в скандал з іграшками після Дня святого Валентина. У Facebook-блозі під псевдонімом Bad Mama вона розповіла про вібратор, який їй подарували на честь свята. Вона поскаржилася на зламаний прилад і в подробицях описала спроби полагодити його разом із хлопцем. Після цькування в соціальних мережах вона оголосила, що вирішила звільнитися заради відкритості та спокою колег.

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов прокоментував скандал з Яременко та заступився за неї в ефірі телеканалу "Україна 24". На його думку, дівчина не зробила нічого поганого. Більш того, у цивілізованих країнах таким висловлюванням не надають великого значення.

"Це нормально — мати вібратор. Нічого такого тут немає. Це просто показує відсталість частини нашого суспільства в плані сексуальної освіти", — підкреслив представник ОП.