"Спасибо неравнодушным и друзьям": за "агента НАБУ" Шевченко внесли залог в 5 млн грн

Он уже анонсировал специальную конференцию, на которой расскажет, как следователи якобы фальсифицировали дело против него.

Подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования Евгения Шевченко отпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что деньги помогли собрать его друзья и "неравнодушные". По его словам, завтра утром будет рассматриваться апелляция — прокуроры будут требовать отмены залога и содержания под стражей в СИЗО.

"Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины. Надеюсь, судья учтет, что в материалах дела нет никаких доказательств совершения тех тяжких преступлений, которые СБУ и ГПУ мне инкриминируют. И позволит мне отстаивать правду, отстаивать свою честь и достоинство на свободе, а не в тюрьме", — заявил Шевченко.

Кроме того, он сообщил, что проведет пресс-конференцию 1 апреля, если не вернется в СИЗО. В случае возвращения под стражу, пресс-конференция будет собрана его адвокатами.

"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", – сообщил "агент НАБУ".

Напомним, 26 марта Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на 2 месяца экс-нардепа и бывшего руководителя батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который является фигурантом дела о создании частной военной компании (ЧВК).

24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

25 марта, Печерский райсуд Киева принял решение отпустить троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко" под круглосуточный домашний арест.

26 марта Печерский суд обязал "агента НАБУ" Евгения Шевченко в течение 2 месяцев находиться под круглосуточным домашним арестом. Ему оставили возможность внести залог в размере 5 млн грн.

Ранее Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. "Агент НАБУ" считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами". Семенченко также получил подозрение в уголовном производстве.

Фокус разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.