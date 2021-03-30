За "агента НАБУ" Шевченка "небайдужі та друзі" внесли заставу 5 млн

Затриманий у справі "ПВК Семенченко" пообіцяв розповісти на прес-конференції, як слідчі нібито фальсифікували справу проти нього.

Підозрюваного у створенні незаконного збройного формування Євгена Шевченка відпустили із СІЗО під заставу 5 млн гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що гроші допомогли зібрати його друзі та "небайдужі". За його словами, завтра вранці розглядатиметься апеляція — прокурори вимагатимуть скасування застави й утримання під вартою в СІЗО.

"Знаю, що наказ на те, щоб закрити мене всяку ціну, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України. Сподіваюся, суддя врахує, що в матеріалах справи немає жодних доказів вчинення тих тяжких злочинів, які СБУ та ГПУ мені інкримінують. І дозволить мені відстоювати правду, відстоювати свою честь і гідність на свободу, а не в тюрмі", — заявив Шевченко.

Крім того, він повідомив, що проведе прес-конференцію 1 квітня, якщо не повернеться в СІЗО. У разі повернення під варту, прес-конференція буде зібрана його адвокатами.

"Викладу всі факти про процес фальсифікації справи проти мене. Розповім, як це робили слідчі. Як брехав прямо під час судового засідання прокурор. І яка конкретно посадова особа перебувала в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення", — повідомив "агент НАБУ".

Нагадаємо, 26 березня Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на 2 місяці екс-нардепа та колишнього керівника батальйону "Донбас" Семена Семенченка, який є фігурантом справи про створення приватної військової компанії (ПВК).

25 березня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко" під цілодобовий домашній арешт.

26 березня Печерський суд зобов'язав "агента НАБУ" Євгена Шевченка протягом 2 місяців перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Йому залишили можливість внести заставу розміром 5 млн грн.

Раніше Шевченко опублікував допис, в якому заперечував свій зв'язок із цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді за кейсом із "вагнерівцями". Семенченко також отримав підозру в кримінальному провадженні.

24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Фокус розбирався що відомо про "ПВК Семенченко" та справу "агента НАБУ" Шевченка.