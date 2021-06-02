Во Львове суд наказал пенсионера, отправлявшего местным властям порнографические картинки

Мужчина рассылал в официальные учреждения письма с нецензурными выражениями и "взрослыми" изображениями.

Во Львове Сиховский районный суд вынес приговор 69-летнему местному жителю, отправлявшему письма с нецензурными выражениями и картинками порнографического содержания в местную районную администрацию, а также в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.

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Как сообщает местное издание Zaxid.net, в октябре прошлого года мужчина прислал в Комиссию четыре письма, к которым он прикрепил порнографические изображения, обнаруженные в Интернете.

Также сообщается, что пенсионер отослал три письма с нецензурными выражениями и порнографическими изображениями в Сиховскую районную администрацию.

В приговоре суда не указано, что было в письмах Верескуна и с какой целью он их отправлял.

Суд признал Верескуна виновным в распространении порнографии, назначив ему наказание в виде одного года испытательного срока.

На протяжении этого срока мужчина должен сообщать органам пробации об изменении места работы или жительства, а также периодически появляться для регистрации.

Издание пишет, что фамилия Верескуна уже фигурировала в судебных делах. Так, в апреле 2021 года Сиховский райсуд оставил без рассмотрения иск мужчины против семьи жителей Львова из-за якобы самовольного расширения квартиры.

Также известно, что Верескун руководит Львовской благотворительной организацией "Помощь семьям Чернобыля".

Напомним, в учебнике за 10 класс редакции Александра Авраменко по украинскому языку за 2018 год на 189-ой странице обнаружили ссылку, ведущую на порносайт.

Позже автор учебного пособия объяснил ссылку на порносайт в своем учебнике.

Фокус сообщал, что один из преподавателей Национального университета "Львовская политехника" получил выговор и был отстранен от работы со студентами за то, что показывал на лекциях порнографические изображения.