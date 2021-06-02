У Львові суд покарав пенсіонера, який надсилав місцевій владі порнографічні картинки

Чоловік розсилав в офіційні установи листи з нецензурними виразами і "дорослими" зображеннями.

У Львові Сихівський районний суд виніс вирок 69-річному місцевому жителю, який надсилав листи з нецензурними виразами і картинками порнографічного змісту в місцеву районну адміністрацію, а також до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури.

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Як повідомляє місцеве видання Zaxid.net, у жовтні минулого року чоловік надіслав до Комісії чотири листи, до яких він прикріпив порнографічні зображення, знайдені в Інтернеті.

Також повідомляється, що пенсіонер надіслав три листи з нецензурними виразами і порнографічними зображеннями в Сихівську районну адміністрацію.

У вироку суду не зазначено, що було в листах Верескуна і з якою метою він їх надсилав.

Суд визнав Верескуна винним у розповсюдженні порнографії, призначивши йому покарання у вигляді одного року випробувального терміну.

Протягом цього терміну чоловік повинен повідомляти органам пробації про зміну місця роботи або проживання, а також періодично з'являтися для реєстрації.

Видання пише, що прізвище Верескуна вже фігурувало в судових справах. Так, у квітні 2021 року Сихівський райсуд залишив без розгляду позов чоловіка проти сім'ї жителів Львова через нібито самовільне розширення квартири.

Також відомо, що Верескун керує Львівською благодійною організацією "Допомога родинам Чорнобиля".

Нагадаємо, в підручнику за 10 клас редакції Олександра Авраменка з української мови за 2018 рік на 189-ій сторінці знайшли посилання, яке веде на порносайт.

Пізніше автор навчального посібника пояснив посилання на порносайт у своєму підручнику.

Фокус повідомляв, що один із викладачів Національного університету "Львівська політехніка" отримав догану і був відсторонений від роботи зі студентами за те, що показував на лекціях порнографічні зображення.