В Ивано-Франковске наркоман сбил 5-летнего ребенка на переходе (видео)

По информации СМИ, переломов мальчик не получил, а госпитализировали его в сознании. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Вечером в пятницу, 18 июня, в Ивано-Франковске произошло ДТП: водитель сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу пятилетнего мальчика, из-за чего тот пролетел по воздуху несколько метров. Об этом рассказывает местное издание "Галка".

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Судя по кадрам видеорегистратора, мать с двумя детьми переходила через дорогу по ул. Северный Бульвар. Ее пятилетний сын побежал вперед и оказался под колесами автомобиля.

По информации СМИ, мальчика госпитализировали в сознании. Сообщается, что переломов у пострадавшего нет, однако у него случилось сотрясение мозга. Также на теле мальчика остались ушибы.

Позже пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области сообщила, что за рулем Volkswagen Passat был 24-летний парень. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был под воздействием наркотических веществ.

[ + – ] В Ивано-Франковске наркоман сбил 5-летнего ребенка на "зебре"

Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы и лишение права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

Автомобиль же 24-летнего водителя доставили на спецплощадку. На его капоте осталась вмятина от удара.

[ + – ] Volkswagen Passat, водитель которого сбил 5-летнего ребенка в Ивано-Франковске Фото: пресс-служба полиции [ + – ] Volkswagen Passat, водитель которого сбил 5-летнего ребенка в Ивано-Франковске Фото: пресс-служба полиции

Напомним, недавно в Николаеве водитель устроил 18 автомобильных аварий за день. В полиции утверждали, что он пытался скрыться и отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик. 27-семилетний парень мгновенно погиб из-за удара головой о бордюр.