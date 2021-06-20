Відбувся забоями: в Івано-Франківську наркоман збив 5-річну дитину на переході (відео)

За інформацією ЗМІ, переломів хлопчик не отримав, а госпіталізували його в свідомості. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Увечері в пʼятницю, 18 червня, в Івано-Франківську сталася ДТП: водій збив пʼятирічного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переходу, через що той пролетів по повітрю декілька метрів. Про це розповідає місцеве видання "Галка".

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Судячи з кадрів відеореєстратора, мати з двома дітьми переходила через дорогу по вул. Північний бульвар. Її пʼятирічний син побіг вперед і опинився під колесами автомобіля.

За інформацією ЗМІ, хлопчика госпіталізували у свідомості. Повідомляється, що переломів у потерпілого немає, проте у нього трапився струс мозку. Також на тілі хлопчика залишилися забої.

Пізніше прес-служба Нацполіціі Івано-Франківської області повідомила, що за кермом Volkswagen Passat був 24-річний хлопець. Експертиза показала, що в момент ДТП він був під впливом наркотичних речовин.

[ + – ] В Івано-Франківську наркоман збив 5-річну дитину на "зебрі"

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані спʼяніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до пʼяти років.

Автомобіль же 24-річного водія доставили на спеціальний майданчик. На його капоті залишилася вмʼятина від удару.

[ + – ] Volkswagen Passat, водій якого збив 5-річну дитину в Івано-Франківську Фото: пресс-служба полиции [ + – ] Volkswagen Passat, водій якого збив 5-річну дитину в Івано-Франківську Фото: пресс-служба полиции

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві водій влаштував 18 автомобільних аварій за день. У поліції стверджували, що він намагався сховатися і відмовився від медичного огляду.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві пʼяний пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку. 27-семирічний хлопець миттєво загинув через удар головою об бордюр.