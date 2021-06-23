Отравление в ресторанах "Якитория" и "Мафия": у работников нашли сальмонеллу и стафилококк

Бактерии сальмонеллы выявили у 42 отравившихся харьковчан, которым теперь уточнят диагноз. Эксперты также заявили об антисанитарных условиях в ресторане.

После массового отравления в ресторанах "Якитория" и "Mafia" в Харькове эксперты обнаружили в ресторанной еде сальмонеллу, а у работников — стафилококк. Об этом "Суспільному" рассказала заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний центра контроля и профилактики болезней Харьковской области Татьяна Карлова.

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Эпидемиологи обратили внимание на антисанитарные условия в одном из заведений, их догадки подтвердили результаты лабораторных исследований продуктов и смывов из кухни. В частности, у шести сотрудников ресторана выявили бактерии Staphylococcus aureus, которые вызывают опасную инфекцию.

"Это также возбудитель, с которым невозможно работать, надо проходить соответствующую санацию. И один больной среди работников, который госпитализирован в больницу, у него также выделена культура рода сальмонеллы. Другие исследования продолжаются", — рассказала Татьяна Карлова.

В смывах с оборудования эксперты нашли условно патогенный микроорганизм Klebsiella pneumoniae, который также может вызывать инфекцию. Кроме того, возбудитель сальмонеллы нашли на разделочной доске. По словам Татьяны Карловой, такие возбудители появляются на кухне из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм.

"Нам удалось исследовать остатки пищевых продуктов, именно роллов, которые были заказаны на дом. И все пять проб этих продуктов дали положительный результат на Salmonella enteritidis, это были преимущественно ролы, которые в своем составе имели омлет, мягкий сыр, рыбу, некоторые огурец, некоторые паштет", — отчиталась представитель областного центра.

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Она добавила, что больные продолжают обращаться в больницы с отравлениями, состоянием на 22 июня зарегистрировали 87 пациентов, среди которых 19 детей. У 42 человек выявили культуру сальмонеллы, которую сейчас идентифицируют, определяют биологические свойства. Татьяна Карлова заявила, что диагноз таких пациентов будет изменен с гастроэнтероколита на сальмонеллез.

Как сообщила прокуратура, правоохранители открыли уголовное производство по признакам нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. За такое преступление грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

17 июня стало известно о массовом отравлении едой из харьковских ресторанов. По предварительной информации, все случаи связаны с употреблением суши в "Мафии" и "Якитории". Глава службы безопасности сети "Мафия" Виктор Ягудин заявил, что компания проводит расследование, передала продукты на проверку и готовится выплатить клиентам компенсацию.

Отравившихся оказалось так много, что в больницах Харькова не хватило мест на всех больных, поэтому часть людей отправили в соседние Валки. Как утверждают в харьковской мэрии, пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, выздоровевших регулярно выписывают.

В 2017 году ресторан "Мафия" угодил в скандал из-за отравления в Киеве, в результате которого 43-летняя Ольга Подкопаева умерла, а Юлия Полищук попала в реанимацию. Ее муж заявил, что женщина вместе с подругой ели только суши, которые заказали на дом. Компания Mafia на своем сайте сообщила версию о том, что Подкопаева отравилась угарным газом, однако главный санврач Киева Олег Рубан опроверг эту информацию в комментарии "КП в Украине". В то же время, Рубан заявил, что эксперты не нашли связи между рестораном и отравившимися людьми.

Владельцами ресторанов "Mafia" являются Тарас и Оксана Середюк, сейчас сеть насчитывает 26 заведений. В 2006 году компания купила франшизу "Якитория". Супруги Середюки также владеют заведениями "Гра з вогнем", "Castа" и "Georgia" в Киеве, а вместе с известным ресторатором Эктором Хименесом Браво вложились в открытие ресторанов азиатской кухни BAO и NAM.