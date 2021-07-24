Благими намерениями. Почему в Украине лучший способ извратить идею — это сделать ее законом

Парламентские новости последнего времени – законопроект о медицинском каннабисе, закон 2351 о защите животных – вызвали волну споров в Сети (мощную, но кратковременную, как это обычно у нас бывает, ровно до следующего информационного повода). Параллельно вступили в силу положения Закона о языке и Конституционный Суд отклонил претензии о его несоответствии Основному закону. Продолжается цифровая трансформация всего и вся. Ну, а последствия когда-то с помпой принятого закона о медицинских гарантиях мы выдыхаем по сей день, наблюдая, как наша отреформированная система здравоохранения справляется с пандемическими вызовами и задачей быстро вакцинировать население от коронавируса.

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Каждый раз новый информационный повод делит общество на непримиримые стороны. И каждый раз нормальное обсуждение становится возможным только после того, как снежный ком последствий вырастает до таких размеров, что игнорировать его уже не получается. Правда, к тому времени, исправление ошибок не всегда возможно. Да и законы у нас как-то не принято отменять, так, разве что улучшать или обставлять подзаконными актами.

И эти улучшения и подзаконные акты тоже далеко не всегда работают в плюс. Нередко – в минус, ведь благие намерения ведут следующие поколения улучшателей все той же дорогой в известное всем место. И хорошо, если только благие намерения, а не коммерческие интересы или происки вражеской разведки, как было принято говорить когда-то.

Впрочем, для причинения вреда или просто усложнения жизни населения и благих намерений вполне достаточно. И тем не менее, именно они выносятся на знамена авторами и сторонниками очередных регуляций.

И получается интересно. Получается, что сторонники – за все хорошее и против всего плохого, так, разве что какие-то малозначащие детали не учли. А вот противники и даже критики… о, они, конечно, враги прогресса и адепты зла.

Например, говоря о законе, который, среди прочего, позволяет выращивать не территории страны коноплю в промышленных масштабах, во главу угла выносятся интересы больных, чье состояние можно облегчить препаратами на основе каннабиса.

Безусловно, помочь страждущим — благое дело. Но почему нельзя просто разрешить регистрацию этих препаратов в Украине и вывести их из перечня психотропных и наркотических?

Почему нужно, и непременно отдельным законом, создать условия для выращивания марихуаны в Украине?

Говорят, что собственное производство позволит сделать эти препараты дешевле. Это хороший аргумент. Однако собственное производство препаратов крови – ставшее коммерческим – не сделало эти препараты дешевле и доступнее для украинцев. Напротив. Добыть кровь и ее препараты – проблема. Но зато мы их теперь экспортируем.

Выращивать сырье – еще не значит начать что-то производить из этого сырья. Мы и так экспортируем зерно и кукурузу, вместо того чтобы делать из них макароны или лецитин. Мы истощаем свой чернозем техническими культурами – давайте еще и конопляные поля к этому добавим?

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И при этом еще будем содержать на деньги налогоплательщиков очередную комиссию, которая будет эти самые поля и лаборатории инспектировать и следить, чтобы там занимались непременно правильной коноплей? Опустим здесь степень нашего доверия к инспекциям такого рода. Что на самом деле начала бы выращивать и экспортировать Украина в случае принятия такого закона, мы узнали бы лет через несколько.

Отмечу, что нам не спешат разрешать или помогать с созданием на нашей территории какого-либо производства: Европа предпочитает получать от нас сырье, типа леса-кругляка, а доски и тем более табуретки делать самостоятельно. Мечта о лекарствах собственного производства может так и остаться мечтой, а вот сырье – сырье мы вырастим. Впрочем, мы и товары собственного производства умудряемся продавать своим же по "мировым" ценам, достаточно вспомнить о цене на газ собственной добычи. Так что довод о том, что подобные инициативы сделают лекарства доступнее, не состоятелен: могут быть варианты.

Вместо обсуждения подобных вопросов критиков заклеймили, как безжалостных к судьбе страждущих, и как сторонников полицейского произвола и преследования потребителей каннабиса рекреационного… который вообще не имеет никакого отношения к данному законопроекту.

И такой разворот дискурса, по идее, не может не удивлять: так о чем мы вообще говорим, об облегчении боли, или о праве самому выбирать, как жить и расслабляться?

Проблема в том, что и сторонники, и противники легализации рекреационной (наркотической) марихуаны видят в законе об упрощении доступа к медицинскому каннабису окно возможностей. Это понятно. Сам факт обсуждения какой-то темы уже приоткрывает окно и нормально этим воспользоваться. Однако интересы людей, нуждающихся в лекарствах, не имеют к этому никакого отношения.

Медицинская проблема должна решаться в рамках медицинского сообщества, а функция государства – не допустить монополизацию и извращение информации со стороны крупных игроков рынка.

Так, облегчение доступа к опиоидным анальгетикам в США в начале двухтысячных (пролоббированное фармкомпаниями и сопровождавшееся мощной информационной поддержкой как раз о необходимости купировать боль и о "безопасности" определенных препаратов), привело к "опиоидной трагедии", когда огромное количество людей при участии медицинской системы и совершенно легально стали наркозависимыми.

Сейчас правительство США судится с компаниями-производителями, маркетинговая политика которых привела ко всему этому. То, что выглядит как благо для отдельного страждущего, не всегда хорошо в отдаленной перспективе, особенно если идти по упрощенному пути, не вникая в детали.

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Не вникали в детали и в случае с законопроектом о защите животных. Там, конечно, много хорошего и правильного. Нельзя издеваться над животными, теперь еще больше нельзя. Прекратят таскать обезьянок и голубей по жаре ради фотосессий, может быть, даже перестанут калечить львят и прочих милых (пока маленькие) зверушек на потеху любителей экзотики.

Это хорошо? Конечно, хорошо. Однако, что будет с конфискованным по закону животным – не понятно. Оно должно быть транспортировано? Куда? В ближайший зоопарк? А если он не готов принять? И как транспортировано? Кем, за какие деньги?

Сложности ожидают и волонтеров, занимающихся лечением и выхаживанием диких животных. Да, в Украине есть и такие. И государство им ничем никак не помогает. Зато теперь будет активно мешать: например, закон запрещает содержание диких хищных птиц на частной территории.

А тем временем, практически все приюты в Украине как раз на частной территории и организованы. Есть дикие птицы, которые выхаживаются, докармливаются и будут выпущены, есть птицы-калеки, которые остаются в приюте пожизненно. Волонтеры перебиваются как могут, с трудом сводят концы с концами – а теперь они должны что, арендовать землю и заново строить там вольеры и заниматься обустройством?

Эти приюты и существуют только потому, что организованы на территории частных домохозяйств. Организованы они с учетом ранее озвученных государством требований. Вот, только теперь государство меняет правила игры. Резко, без переходного периода.

Кстати, государственная регуляция – легализация, которой так жаждут многие – может выглядеть и так, как фактически запрет и невозможность вообще заниматься какой-либо деятельностью, потому что так теперь прописаны правила.

Не думаю, что авторы законопроекта принципиально против того, чтобы хищные птицы в Украине, попав в беду, получали шанс на жизнь. Скорее всего это очередные прекраснодушные эльфы, которым очень хочется сделать как можно лучше, и побыстрее, и всем – но при этом они не знакомы с деталями и нюансами и не готовы прислушиваться к мнению тех, кто в теме.

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Недаром замечания к законопроекту (срочно поданные всеми, чьи интересы он затрагивал) проигнорированы. (Звоночек для тех, кто надеется, что будут учтены около 1000 правок и замечаний к отложенным на осень налоговым новшествам. Угу, щас.)

Зато сторонники закона, тоже не вникая, кричат: "Вам что, не жалко животных?! Вы что, на стороне их мучителей и догхантеров?" Нет, конечно. Мы как раз на стороне прежде всего животных и тех, кто ими занимается. Может, давайте тщательнее относиться к тому, что становится законом, обязательным к исполнению?

Точно также, по точно такой же схеме – выносим на знамена как лозунг защиту чего-то априори хорошего и важного, а то, что на многих страницах мелкими буквами никто и читать не будет – у нас уже принято и продолжает приниматься много всего.

Закон о языке. Как, вы разве против украинского языка, вы не согласны с тем, что его нужно защищать? Мы не против. Как может украинец быть против украинского языка?! Но почему его нужно защищать именно так? Почему нужно давать возможность государству и новым государственным инспекторам вмешиваться в работу частных предприятий, по сути, опять кошмарить бизнес?

А, вы не читали норму закона, по которой мовный инспектор имеет право присутствовать на закрытых для всех других совещаниях и блюсти, на каком языке они проводятся? А как же коммерческая тайна? И это только маленький пример, это если не брать во внимание другие художества закона.

Нельзя не вспомнить закон о трансплантации – тоже принятый под приветственные крики и вопросы "Вы что, против того, чтобы больные люди получили шанс на жизнь?" — благодаря которому трансплантация была остановлена больше чем на год (потому что внезапно стала незаконной и невозможной). Понадобилось дважды откладывать вступление закона в силу, чтобы хоть как-то спасти ситуацию (и нет, окончательно вопрос не закрыт).

Закон о медицинских гарантиях. "Вы что, против реформы? Вы за сохранение совка в медицине? Вы против "международных протоколов" (которые, кстати, не существуют, как понятие)?" Результат: здравоохранение как было нищим, так и остается, больницы закрываются, кислородные генераторы закупают волонтеры, выполнение нормы закона о 5 % ВВП на здравоохранение в очередной раз отложено на 2024 год, доступ к медицинской помощи упал, о качестве лучше помолчим.

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Может, хватит заниматься шапкозакидательством и мыслить исключительно лозунгами?

Потому что получается, что это геббельсоновщина какая то, только законодательная. Как добавление 20% лжи напрочь убивает 80% правды и правда тогда только маскирует ложь, служит оберткой, чтобы облегчить ее восприятие, так и 10-20% норм – вредных, мешающих работать, а то и оставляющих лазейку для коррупционных интересов – напрочь убивают всю ожидаемую пользу от закона. Даже написанного из самых лучших побуждений. Ложка дегтя портит бочку меда. Каким бы сладким он ни был.