Бурштынская ТЭС: две аварии в течение месяца

Из-за недавнего взрыва на теплоэлектростанции ожоги получили четыре человека. Месяц назад в результате аварии произошла утечка загрязненных вод. Оказывается, у экологов к ТЭС давно есть вопросы. Фокус выяснил детали.

Вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС прогремел взрыв. По данным спасателей, в седьмом энергоблоке разгерметизировалась экранная труба диаметром 60 мм, из-за чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла. Четыре сотрудника станции получили ожоги.

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Вскоре выяснилось, что эта авария была далеко не первой. Благодаря совместному расследованию "Схем" и "Центра противодействия коррупции" стало известно еще об одном инциденте, случившемся в ночь со 2 на 3 ноября. До 10 гектаров территории станции залило жидкостью темного цвета, она проникла и за пределы станции. По оценкам экспертов, произошел прорыв золошлакопровода с токсичными веществами – отходами от сжигания угля.

"Вылившуюся во время аварии жидкость откачивали в Бурштынское водохранилище, откуда вода попадает в местные колодцы, реку, затем в Днестр и за пределы страны. Экспертиза доказала, что в воде, которую откачивали в водохранилище, превышена норма мышьяка (мышьяк есть в угле, который сжигают станции). В ДТЭКе врут, что прорвало коллектор (обычную ливневку) и затопило всего 0,4 га, а ущерба окружающей среде нет", — сообщил Виталий Шабунин, председатель правления "Центра противодействия коррупции". При этом Государственную экологическую инспекцию в очередной раз не допустили на предприятие с проверкой.

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В журналистском расследовании приводится официальный ответ ДТЭК. Компания заявила, что произошел разрыв коллектора промливневых вод и угрозы для окружающей среды нет. Химическая лаборатория предприятия не выявила превышения вредных веществ в водохранилище.

После выхода расследования компания заявила, что информация в нем не соответствует действительности.

"Мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора ливневых вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априоры не могло иметь место, — сказано в сообщении ДТЭК. — Отмечаем, что предприятие соблюдает правила обращения с золошлаковыми отходами, у ТЭС имеются все разрешительные документы в сфере обращения с отходами, предусмотренные действующим природоохранным законодательством".

Впрочем, у экологических активистов и без этих аварий давно назрело множество претензий к Бурштынской ТЭС.

С широко закрытыми глазами

В мае 2021 года британский аналитический центр Ember назвал Бурштынскую ТЭС первой на континенте по масштабам выбросов двуокиси серы. По данным за 2019 года, из 30 теплоэлектростанций – крупнейших загрязнителей, 18 находились в Украине. В пятерку лидеров по загрязнению такого типа вошли лишь украинские ТЭС: Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская и Змиевская. На трех последних местах в десятке так же украинские электростанции: Углегорская, Славянская и Ладыжинская. Шестое и девятое места занимают турецкие ТЭС Сеитомер и Тунчбилек.

Согласно исследованию Ember, основными источниками загрязнения диоксидом серы от угольной энергетики в Европе являются Украина, производящая 27% выбросов, Турция (24%), Сербия (15%) и Босния и Герцеговина (11%).Электростанции, входящие в первую десятку, генерируют 44% от общего объема выбросов SO2 в Европе от угольной энергетики.

То есть, о проблеме выбросов украинских ТЭС и конкретно Бурштынской известно давно, и даже не первый год, но лишь сейчас на нее обратили пристальное внимание.

[ + – ] У экологических активистов давно назрело множество претензий к Бурштынской ТЭС Фото: Википедия

"Мы давно говорим об этой проблеме, только вот толку пока никакого, – поясняет Фокусу Алексей Олийник, основатель "Бурштынского экологического канала". – Общественность, местные жители и активисты не первый год пишут письма и оставляют заявления с просьбой обратить внимание на ТЭС. Черный дым выходит из труб по 10-20 раз в день – сжигают уголь. Людей это очень беспокоит, и они тут же пишут заявления, только вот госэкоинспекцию с проверками на предприятие не пускают".

По словам Олийника, ТЭС готовится к плановым проверкам за три дня – начинают сжигать газ – и, соответственно, инспекторы не выявляют нарушений. Местные органы власти никак не реагируют на главный региональный загрязнитель воздуха и воды – юридических полномочий нет, да и прибыль в местную казну идет.

"Эта борьба длится уже очень давно. Лично я занимаюсь этим вопросом с 2017 года. Но проблемы были еще и до 2011 года, до момента покупки станции компанией ДТЭК. Никаких кардинальных мер никто не предпринимал", — говорит Олийник.

Обещать – ничего не значит. Почему буксуют экологические реформы

Еще в июне на форуме "Ukraine 30. Экология" президент Владимир Зеленский отметил, что ключевые экологические реформы, включая рамочный закон о регулировании промышленного загрязнения должны быть приняты до конца года. Это необходимо сделать в соответствии с требованиями Соглашения об Ассоциации с ЕС. Однако до конца года осталось меньше месяца, и до сих пор не ясно, как будут регулировать этот вопрос.

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По данным "Центра противодействия коррупции",в Украине находится 13,5 тыс. предприятий с высокой степенью экологического риска, 8,8 тыс. – средней, 4,2 – незначительной. Лишь 5-10% из выявленного и начисленного госэкоинспекцией вреда для окружающей среды взимается с нарушителей природоохранного законодательства. При этом Украина – на четвертом месте в Европе и на пятом месте в мире по количеству смертей из-за загрязненного воздуха на 100 тыс. населения.

Украинские экологические организации считают, что решить проблему с отсутствием реальной ответственности за нарушение экологических требований может законопроект "О государственном экологическом контроле" №3091, а более широкая реформа, предусмотренная законопроектом №6004-2, должна существенно уменьшить промышленное загрязнение. Но на данный момент парламент медлит с их принятием.