Убийство в Василькове: мебельщик зверски расправился с супругами из-за 6 тысяч гривен

По словам задержанного, он "вскипел", когда на него накричал его поставщик досок.

В Василькове Киевской области задержан мужчина, занимающийся изготовлением мебели, по подозрению в убийстве супружеской пары из Волынской области, которая поставляла ему доски. По версии следствия, мужчина расправился со своими жертвами при помощи ножа и молотка, после чего пытался скрыть следы преступления. Теперь ему грозит пожизненный тюремный срок, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

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Правоохранители в 16:30 29 января получили информацию о том, что супружеская пара — мужчина и женщина 50 и 45 лет — которая приехала из Волынской области в Киевскую, не выходит на связь. Полицейские выяснили, что микроавтобус, на котором они передвигались, не выезжал за пределы Василькова. Через некоторое время полиция установила местонахождение автомобиля, однако он был закрыт. Попав внутрь правоохранители увидели трупы двух людей — на их телах были выявлены множественные ушибы и ножевые ранения.

По версии следствия, в субботу, 29 января, погибшие приехали из Волынской области в Киевскую на микроавтобусе и привезли с собой доски, которые привозили производителям мебели в Василькове на протяжении 10 лет. Последний цех, который посетили супруги в день их гибели, был расположен именно в этом городе. Следователи выяснили, что арендатор этого предприятия может быть причастен к убийствам.

Убийство в Василькове: хронология преступления

Около 10:00 29 января супружеская пара предпринимателей приехали в цех к изготовителю мебели и в процессе разгрузки досок между мужчинами возник конфликт. В результате арендатор цеха взял молоток и ударил им оппонента несколько раз. Затем он взял в офисе нож и зарезал жену в автомобиле. Она пыталась от него убежать, однако мужчина залез в автомобиль и нанес несколько ударов.

Далее убийца оставил женщину на пассажирском сидении, а ее мужа затащил в кузов и замаскировал его труп при помощи досок. Затем подозреваемый на автомобиле погибших, как утверждают в полиции, "с изуродованными телами супругов ехал по городу", пытаясь найти место, где можно было бы их оставить. В итоге мужчина бросил микроавтобус на одной из улиц рядом с центром Василькова. Там авто и было обнаружено полицией.

Фото: Нацполиция

"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови", — сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, комментируя убийство в Василькове.

В результате действий подозреваемый в совершении преступления был задержан.

Трагедия в Василькове: показания задержанного

52-летний мужчина, который подозревается в убийстве, признался в содеянном.

"Конфликт случился с Анатолием на заводе. Сильно кричал на меня. Я вскипел, взял молоток и ударил его", — сказал задержанный, уточнив, что множество ударов он нанес по голове потерпевшего.

Далее, по словам подозреваемого, он с ножом зашел в автомобиль, где находилась супруга убитого, и зарезал ее ножом. При этом на вопрос правоохранителя, вступала ли погибшая в конфликт между ним и ее супругом, задержанный ответил отрицательно.

"Дальше я ее подвинул на пассажирское сидение, а Анатолия затащил в машину. После этого сел в машину и поехал", — добавил задержанный по поводу трагедии в Василькове.

Убийство бизнесменов под Киевом: мотивы и наказание

По словам правоохранителей, конфликт между мужчинами, приведший к трагедии, возник из-за денег — 52-летний житель Василькова был должен предпринимателю около 6 тысяч гривен за поставку досок.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. За убийство бизнесменов под Киевом ему может грозить от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, если суд докажет, что убийство произошло из корыстных мотивов.

Напомним, недавно в Киеве возле туберкулезной больницы мужчина выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Смерть настала мгновенно.

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