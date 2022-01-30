Вбивство у Василькові: мебляр по-звірячому розправився з подружжям через 6 тисяч гривень

За словами затриманого, він "скипів", коли на нього накричав його постачальник дощок.

У Василькові Київської області затримано чоловіка, який займається виготовленням меблів, за підозрою у вбивстві подружньої пари з Волинської області, що постачала йому дошки. За версією слідства, чоловік розправився зі своїми жертвами за допомогою ножа та молотка, після чого намагався приховати сліди злочину. Наразі йому загрожує довічний тюремний термін, повідомляє прес-служба Національної поліції у Київській області.

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Правоохоронці о 16:30 29 січня отримали інформацію про те, що подружня пара – чоловік та жінка 50 та 45 років – яка приїхала з Волинської області до Київської, не виходить на зв'язок. Поліцейські з'ясували, що мікроавтобус, яким вони пересувалися, не виїжджав за межі Василькова. Через деякий час поліція встановила місцезнаходження автомобіля, проте його було закрито. Потрапивши всередину правоохоронці побачили трупи двох людей — на їхніх тілах було виявлено численні забої та ножові поранення.

За версією слідства, у суботу, 29 січня, загиблі приїхали з Волинської області до Київської мікроавтобусу та привезли з собою дошки, які постачали виробникам меблів у Василькові протягом 10 років. Останній цех, який відвідало подружжя в день їхньої загибелі, було розташовано саме в цьому місті. Слідчі з'ясували, що орендар цього підприємства може бути причетним до вбивств.

Вбивство у Василькові: хронологія злочину

Близько 10:00 29 січня подружня пара підприємців приїхала в цех до виробника меблів і в процесі розвантаження дощок між чоловіками виник конфлікт. В результаті орендар цеху взяв молоток та вдарив ним опонента кілька разів. Потім він узяв в офісі ніж та зарізав дружину в автомобілі. Вона намагалася від нього втекти, проте чоловік заліз у автомобіль і завдав кількох ударів.

Далі вбивця залишив жінку на пасажирському сидінні, а її чоловіка затяг у кузов і замаскував його труп за допомогою дощок. Потім підозрюваний на автомобілі загиблих, як стверджують у поліції, "зі понівеченими тілами подружжя їхав містом", намагаючись знайти місце, де можна було б їх залишити. У результаті чоловік покинув мікроавтобус на одній із вулиць поряд із центром Василькова. Там авто було виявлено поліцією.

Фото: Нацполіція

"Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові", — повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небутов, коментуючи вбивство у Василькові.

Внаслідок слідчих дій підозрюваний у скоєнні злочину було затримано.

Трагедія у Василькові: свідчення затриманого

52-річний чоловік, який підозрюється у вбивстві, зізнався у скоєному.

"Конфлікт трапився з Анатолієм на заводі. Сильно кричав на мене. Я скипів, взяв молоток і вдарив його", — сказав затриманий, уточнивши, що багато ударів він завдав по голові потерпілого.

Далі, за словами підозрюваного, він із ножем зайшов у автомобіль, де була дружина вбитого, і зарізав її ножем. При цьому на питання правоохоронця, чи вступала загибла у конфлікт між ним та її чоловіком, затриманий відповів негативно.

"Далі я її посунув на пасажирське сидіння, а Анатолія затяг у машину. Після цього сів у машину і поїхав", — додав підозрюваний з приводу трагедії у Василькові.

Вбивство бізнесменів під Києвом: мотиви та покарання

За словами правоохоронців, конфлікт між чоловіками, що призвів до трагедії, виник через гроші — 52-річний житель Василькова був винен підприємцю близько 6 тисяч гривень за постачання дощок.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) КК України. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі. За вбивство бізнесменів під Києвом йому може загрожувати від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у разі, якщо суд доведе, що вбивство сталося з корисливих мотивів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві біля туберкульозної лікарні чоловік вистрілив собі в голову з вогнепальної зброї. Смерть настала миттєво.

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