Стрельба в Днепре: жертвы Артемия Рябчука рассказали о пережитом (видео)

Пострадавшая от рук стрелка Жанна Шарова рассказала журналистам, что "даже не знала этого человека". А медики рассказали, что ей и Игорю Семенченко предстоят еще несколько операций и длительный курс лечения.

Раненые в результате стрельбы солдатом-срочником Артемием Рябчуком, несмотря на очень тяжелые травмы смогли выжить. Медикам удалось спасти их жизнь, но впереди длительное восстановление. Самые тяжелораненые Жанна Шарова и Игорь Семенченко рассказали, что со стрелком у них не было никаких конфликтов. Контрактница Жанна Шарова заявила, что с Артемием Рябчуком не была знакома вовсе и не знает, почему он так поступил. Об этом потерпевшие рассказали в интервью для ТСН.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Жанна Шаров и Игорь Семенченко до сих пор остаются в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре. Медикам удалось спасти их жизни, но жертвам стрелка нужно будет сделать еще несколько операций и пройти курс длительного лечения.

Старший солдат Игорь Семенченко рассказал, что незадолго до того, как начать открывать огонь, Артемий Рябчук был абсолютно спокоен и читал книгу. Контрактница Жанна Шарова в результате стрельбы получила три пули. Сослуживица Рябчука утверждает, что со стрелком у нее не было конфликтов, так как она с ним не знакома и не понимает причину такого поступка.

"Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", — сказала Шарова.

[ + – ] Пострадавшие в днепровской стрельбе

Дело Артемия Рябчука

Ночью 27 января нацгвардеец убил пятерых человек, еще пятеро были ранены в результате стрельбы в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Рябчук во время выдачи оружия начал стрелять по сослуживцам. Затем он скрылся с места преступления с автоматом и патронами.

Однако, в скором времени, стрелок был задержан полицейскими в городе Подгорное в Днепропетровской области. Артемий Рябчук подозревается в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса: статья 115 — "Умышленное убийство", статья 408 — "Дезертирство", статья 410 — "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия…".

Также известно, что в части Нацгвардии, где служил Рябчук, командование издевалось над солдатами. Была информация и о травле нацгвардейца сослуживцами, которые называли его "стукачем" и "шестеркой" после того, как он разбранил драку солдат и доложил об этом руководству.

На заседании Кировского районного суда Днепра Артемий Рябчук полностью признал свою вину. Он попросил отправить его в СИЗО, а не на гауптвахту (место в армии для принудительного содержания нарушителей военной дисциплины — ред), потому что, по словам адвоката, над ним там издевались.

После событий в Днепре, в сети создали группу поддержки стрелка, которая насчитывала более 5 тысяч участников. Они выражали слова поддержки нацгвардейцу, а также собирали деньги на нового адвоката, еду и одежду.

3 февраля стало известно, что Артемий Рябчук решил отказаться от своих показаний. На такой шаг он пошел после того, как делом занялся платный адвокат. Накануне правозащитник Игорь Степанов утверждал, что считает своего подопечного потерпевшим.

Новый адвокат подозреваемого заявил, что Артемий Рябчук отказался от своих показаний, потому что у него не было качественной защиты.