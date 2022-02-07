Стрілянина в Дніпрі: жертви Артемія Рябчука розповіли про пережите (відео)

Постраждала від рук стрільця Жанна Шарова розповіла журналістам, що "навіть не знала цієї людини". А медики розповіли, що на неї та Ігоря Семенченка чекають ще кілька операцій і тривалий курс лікування.

Поранені внаслідок стрілянини солдатом-строковиком Артемієм Рябчуком, незважаючи на дуже тяжкі травми, змогли вижити. Медикам вдалося врятувати їхні життя, але попереду тривале відновлення. Найважче поранені Жанна Шарова й Ігор Семенченко розповіли, що зі стрільцем у них не було жодних конфліктів. Контрактниця Жанна Шарова заявила, що з Артемієм Рябчуком не була знайома взагалі та не знає, чому він так вчинив. Про це розповіли в інтерв'ю для ТСН.

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Жанна Шарова й Ігор Семенченко досі залишаються у реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі. Медикам вдалося врятувати їхнє життя, але жертвам стрільця потрібно буде зробити ще кілька операцій і пройти курс тривалого лікування.

Старший солдат Ігор Семенченко розповів, що незадовго до того, як розпочати відкривати вогонь, Артемій Рябчук був абсолютно спокійним і читав книгу. Контрактниця Жанна Шарова внаслідок стрілянини отримала три кулі. Співробітниця Рябчука стверджує, що зі стрільцем у неї не було конфліктів, оскільки вона з ним не знайома і не розуміє причини такого вчинку.

"Я цієї людини взагалі не знала. Я тільки запам'ятала його обличчя. А так я навіть його ім'я та прізвище не знала. Я дуже рідко заступала на цю варту, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив", — сказала Шарова.

[ + – ] Постраждалі в дніпровській стрільбі

Справа Артемія Рябчука

Уночі 27 січня нацгвардієць убив п'ятьох людей, ще п'ятеро були поранені внаслідок стрілянини в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Рябчук під час видавання зброї почав стріляти по товаришах по службі. Потім він втік із місця злочину з автоматом і патронами.

Проте, незабаром, стрілець був затриманий поліцейськими в місті Підгірне на Дніпропетровщині. Артемій Рябчук підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу: стаття 115 — "Умисне вбивство", стаття 408 — "Дезертирство", стаття 410 — "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї...".

Також відомо, що в частині Нацгвардії, де служив Рябчук, командування знущалося із солдат. Була інформація і про цькування нацгвардійця товаришами по службі, які називали його "стукачем" і "шісткою" після того, як він розборонив солдатів, котрі билися, і доповів про це керівництву.

На засіданні Кіровського районного суду Дніпра Артемій Рябчук повністю визнав свою провину. Він попросив відправити його в СІЗО, а не на гауптвахту (місце в армії для примусового утримання порушників військової дисципліни — ред), бо, за словами адвоката, над ним там знущалися.

Після подій у Дніпрі, у мережі створили групу підтримки стрільця, яка налічувала понад 5 тисяч учасників. Вони висловлювали слова підтримки нацгвардійцю, а також збирали гроші на нового адвоката, їжу й одяг.

3 лютого стало відомо, що Артемій Рябчук вирішив відмовитись від своїх показань. На такий крок він наважився після того, як справою зайнявся платний адвокат. Напередодні правозахисник Ігор Степанов стверджував, що вважає свого підопічного потерпілим.

Новий адвокат підозрюваного заявив, що Артемій Рябчук відмовився від своїх показань, тому що в нього не було якісного захисту.