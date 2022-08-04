Волна "минирования", эвакуация и смертельные обстрелы Донбасса: главные новости за 4 августа

Фокус одном материале собрал все главные новости за уходящий день и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

Подразделения ВС РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Торецке, в результате чего погибли 8 человек. А на фоне непрекращающихся атак из прифронтового Славянска эвакуировались 80% жителей города. Фокус в одном материале собрал все главные новости за 4 августа.

Успехи ВСУ на передовой

Украинским военнослужащим удалось освободить два населенных пункта в Харьковской и Донецкой областях — Мазановка и Дмитровка, которые расположены на Изюмском направлении. По данным Генерального штаба, подразделения Вооруженных сил Украины смогли улучшить свое тактическое положение и продвинуться вглубь обороны российской армии на указаном участке фронта.

Смертельный обстрел остановки в Торецке

Из артиллерии ВС РФ обстреляли обстановку общественного транспорта в Торецке, в результате чего погибли, по меньшей мере, 8 мирных жителей. По данным Донецкой ОВА, российские оккупанты открыли огонь из тяжелого вооружения в момент большого скопления людей.

Санкции против российских пропагандистов "РИА Новости"

Страны Европейского Союза и Великобритания заблокировали для своих пользователей доступ к Twitter-аккаунту российского пропагандистского издания "РИА Новости".

Савику Шустеру запретили въезд в Украину

Украинскому телеведущему Савику Шустеру запретили въезд в Украину. По данным издания "Страна", ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" попал в так называемый "красный список", из-за чего он не сможет въехать на территорию страны в течение следующих трех лет. Официально данная информация Госпогранслужбой Украины подтверждена не была.

Массовые "минирования" вокзалов и почтовых отеделений в Украине

4 августа по Украине прокатилась волна "минирования" объектов гражданской инфраструктуры. Сообщения о наличии взрывных устройств на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и отделениях почты получили правоохранители в Ровно, Хмельницком, Виннице, Кропивницком и Тернополе.

Масштабная эвакуация из Славянска

Из-за непрекращающихся обстрелов 80% жителей прифронтового Славянска эвакуировались из города. На сегодняшний день, по словам главы ВГА Вадима Ляха, в населенном пункте проживают только 20 тысяч граждан.

Назначение Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной госадминистрации. Топ-чиновник является заслуженным экономистом страны и полным кавалером ордена "За заслуги". По данным издания "Зеркало недели", Ярослав Янушевич попадал под люстрацию из-за работы в правительстве времен президентства Виктора Януковича.

У Путина оправдали вторжение в Украину и возложили ответственность за войну на страны Запада

Кремль оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и назвал Революцию Достоинства угрозой для мирового порядка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также обвинил страны Запада в организации "государственного переворота" в 2014 году и провоцировании конфликта с Россией.

9 лет тюрьмы для американской баскетболистки Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер получила тюремный срок в России. Химкинский суд признал спортсменку виновной в контрабанде наркотических средств и приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Кроме этого, Бриттни Грайнер должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Су-25 для Украины от Северной Македонии

Северная Македония передала Украине самолеты Су-25 в рамках военной помощи. По данным местных СМИ, воздушные судна будут направлены на нужды украинских Вооруженных сил на безоплатной основе.

[ + – ] Главные новости за 4 августа по версии Фокуса

Стоит отметить, что в Украине могут изменить правила покупки и продажи валюты.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ до конца 2022 года могут провести удачное контрнаступление и освободить захваченный Херсон. Собеседники издания The Financial Times предупреждают, что спецоперация может быть перенесена на следующий год из-за нехватки боеприпасов и западного вооружения.