В медицинском учреждении использовали женщину с сайта 18+ для реабилитации бойцов ВСУ (видео)

Физиотерапевт из центра реабилитации считает, что визиты "актрисы" помогают ветеранам ВСУ восстанавливаться после ранения. Женщина объявила сбор 1 млн грн в пользу пострадавших военных.

В Центр сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, в котором проходят реабилитацию украинские военные, пригласили украинку Юлию Сенюк, вовлеченную в индустрию фильмов для взрослых. Авторы инициативы уверены, что подобное использование женщины поможет восстановиться бойцам ВСУ. Репортаж из реабилитационного центра опубликован на портале Deutsche Welle.

В репортаже рассказали, что Сенюк в титрах подписана псевдонимом "Джозефина Джексон". Женщину показали во время проведения реабилитационных занятий в бассейне. Военные с различными последствиями ранений плавают, при этом им помогают тренеры и участница фильмов для взрослых.

Бойцы поделились впечатлениями от встречи с Сенюк. Например, ветеран Александр считает это "прикольным".

"Ментально очень прикольно. Это что-то! Этого не может быть! Я даже побрился!"

Женщина объяснила, что участвует в реабилитации военных, потерявших конечности. По ее словам, речь идет о "психологической поддержке". Сначала она не планировала таким образом помогать бойцам. Однако, когда ее пригласили, то согласилась, чтобы "разбавить ситуацию и поднять настроение".

На видео показали, как Юлия говорит несколько слов на английском, плавает вместе с ветеранами в бассейне и фотографируется. Физиотерапевт Дмитрий Ткаченко отметил, что использование женщины во время реабилитации положительно влияет на восстановление: мужчины лучше работают на тренажерах и у них улучшается настроение.

Отметим, Юлия Сенюк на странице Instagram объявила сбор 1 млн грн на нужды ветеранов.

В то же время в сети можно отыскать книгу бывшей "порноактрисы", которая рассказывает о постоянном насилии, сопровождающее съемки в индустрии фильмов для взрослых. Также можно почитать о способах, которыми эта индустрия унижает женщин. Кроме того, ученые Швеции провели специальное исследование о насилии в порноиндустрии, которое назвали "In This Industry, You're No Longer Human" ("В этой индустрии вы больше не человек: исследование").

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко не публиковала комментариев по ситуации. Последнее ее сообщение в Facebook касается вопросов освещения насилия на войне.

Реабилитация в ВСУ — детали

Ранее Фокус рассказывал, какие происходит восстановление украинских военных после ранения. По состоянию на осень 2023 года от ампутаций конечностей пострадать 20 тыс. бойцов, рассказали журналисты. Для них создан реабилитационный центр Superhumans, в котором они занимаются специальными упражнениями под наблюдением специалистов.

Напоминаем, в январе 2024 года уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что государство должно строить больше центров для восстановления ветеранов. Чиновник отметил, что есть пробелы в восстановлении, которые должны заполнить специально обученные психологи и реабилитологи.