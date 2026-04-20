Ермак познакомил бригаду Нацгвардии "Спартан" с автором песни "Смарагдове небо" Drevo (видео)

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак решил познакомить военнослужащих 3-я бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардии Украины с певцом DREVO.

На видео сам Ермак находился в футболке бригады. Видео экс-глава ОП опубликовал у себя в соцсетях.

"Такие контакты важны, потому что поддержка армии должна быть всесторонней. Мы все стремимся к окончанию войны на украинских условиях — а для этого должен сохраняться боевой дух как в тылу, так и, особенно, в армии. Именно такие коллаборации дают нашим военным больше внимания, больше коммуникации и, наконец, больше ресурсов для выполнения задач", — написал он.

По словам Ермака, между военными и артистом может "сложиться химия", благодаря чему они смогут создать сильные истории и проекты.

Стоит заметить, что после увольнения из Офиса президента Ермак заявлял, что будет на фронте, однако так и не сдержал своего слова. Однако впоследствии стало известно, что бывший глава ОП таки отправился в зону боевых действий, чтобы предоставлять консультации военнослужащим Во оруженных сил Украины.

Еще в конце января журналисты издания "Главком" выяснили, что Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность. До этого он ее прекращал в феврале 2020 года, когда возглавил ОП.

3 марта стало известно, что бывший чиновник возглавил новосозданный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), который занимается защитой пострадавших от вооруженной агрессии против страны. А на новой работе Ермак впервые появился 9 марта, когда комитет провел первое учредительное заседание.

Напомним, в конце марта журналисты "Главком" выяснили, что Ермак получил более 200 тысяч гривен отпускных после увольнения из ОП.

Певец DREVO — что известно

Певец DREVO (настоящее имя — Максим Деревянчук) — автор и исполнитель песен. Финалист нацотбора на Песенный конкурс Евровидение 2024. Он стал известен благодаря песням "Смарагдове небо", "Генгста" и "Енкараписта".

