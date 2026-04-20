Єрмак познайомив бригаду Нацгвардії "Спартан" з автором пісні "Смарагдове небо" Drevo (відео)
Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вирішив познайомити військовослужбовців 3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардії України зі співаком DREVO.
На відео сам Єрмак перебував у футболці бригади. Відео ексочільник ОП опублікував у себе в соцмережах.
"Такі контакти важливі, бо підтримка армії має бути всебічною. Ми всі прагнемо закінчення війни на українських умовах — а для цього має зберігатися бойовий дух як у тилу, так і, особливо, у війську. Саме такі колаборації дають нашим військовим більше уваги, більше комунікації і, зрештою, більше ресурсів для виконання задач", — написав він.
За словами Єрмака, між військовими та артистом може "скластися хімія", завдяки чому вони зможуть створити сильні історії та проєкти.
Варто зауважити, що після звільнення з Офісу президента Єрмак заявляв, що буде на фронті, однак так і не дотримав свого слова. Однак згодом стало відомо, що колишній очільник ОП таки вирушив у зону бойових дій, щоб надавати консультації військовослужбовцям Збройних сил України.
Ще наприкінці січня журналісти видання "Главком" з'ясували, що Андрій Єрмак поновив свою адвокатську діяльність. До того він її припиняв у лютому 2020 року, коли очолив ОП.
3 березня стало відомо, що колишній посадовець очолив новостворений комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який займається захистом постраждалих від збройної агресії проти країни. А на новій роботі Єрмак вперше з'явився 9 березня, коли комітет провів перше установче засідання.
Нагадаємо, наприкінці березня журналісти "Главком" з'ясували, що Єрмак отримав понад 200 тисяч гривень відпускних після звільнення з ОП.
Співак DREVO — що відомо
Співак DREVO (справжнє ім'я — Максим Дерев'янчук) — автор і виконавець пісень. Фіналіст нацвідбору на Пісенний конкурс Євробачення 2024. Він став відомий завдяки пісням "Смарагдове небо", "Генгста" та "Енкарапіста".
