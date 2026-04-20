Єрмак познайомив бригаду Нацгвардії "Спартан" з автором пісні "Смарагдове небо" Drevo (відео)

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вирішив познайомити військовослужбовців 3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардії України зі співаком DREVO.

На відео сам Єрмак перебував у футболці бригади. Відео ексочільник ОП опублікував у себе в соцмережах.

"Такі контакти важливі, бо підтримка армії має бути всебічною. Ми всі прагнемо закінчення війни на українських умовах — а для цього має зберігатися бойовий дух як у тилу, так і, особливо, у війську. Саме такі колаборації дають нашим військовим більше уваги, більше комунікації і, зрештою, більше ресурсів для виконання задач", — написав він.

За словами Єрмака, між військовими та артистом може "скластися хімія", завдяки чому вони зможуть створити сильні історії та проєкти.

Варто зауважити, що після звільнення з Офісу президента Єрмак заявляв, що буде на фронті, однак так і не дотримав свого слова. Однак згодом стало відомо, що колишній очільник ОП таки вирушив у зону бойових дій, щоб надавати консультації військовослужбовцям Збройних сил України.

Відео дня

Ще наприкінці січня журналісти видання "Главком" з'ясували, що Андрій Єрмак поновив свою адвокатську діяльність. До того він її припиняв у лютому 2020 року, коли очолив ОП.

3 березня стало відомо, що колишній посадовець очолив новостворений комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який займається захистом постраждалих від збройної агресії проти країни. А на новій роботі Єрмак вперше з'явився 9 березня, коли комітет провів перше установче засідання.

Нагадаємо, наприкінці березня журналісти "Главком" з'ясували, що Єрмак отримав понад 200 тисяч гривень відпускних після звільнення з ОП.

Співак DREVO — що відомо

Співак DREVO (справжнє ім'я — Максим Дерев'янчук) — автор і виконавець пісень. Фіналіст нацвідбору на Пісенний конкурс Євробачення 2024. Він став відомий завдяки пісням "Смарагдове небо", "Генгста" та "Енкарапіста".

